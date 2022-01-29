Если бы животные были людьми: курьезные видео о планах на выходные наших питомцев

Ранее мы делились подборкой смешных собак, у которых было много планов на выходные, но что-то пошло не так. Но сегодняшние наши герои слишком долго ждали этого дня и не собираются так глупо проводить время и свои золотые годы.
Мы собрали для вас самых смешных животных, которые точно, как и люди, любят развлечения и качественный отдых. И каждый сам решает, что для него значат эти слова.
Эта черепаха носом чует, крутой движухи не избежать
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Пошли гулять! Ну пошли! Собирайся.
Это пусть человек идет гулять, у меня и дома дела есть.
Мы с Тамарой ходим парой
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