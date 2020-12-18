Эльфы в масках, олени – на дистанции: как Санта-Клаус будет поздравлять детей во время пандемии

А в Лас-Вегасе местные Санты делают прививки от коронавируса

Последние приготовления в Полярном круге, где Санта-Клаус готовит оленей, чтобы уже через несколько дней отправиться в главное путешествие года. Безопасно ли это во время пандемии, когда даже сам Санта в почтенном возрасте, а значит – в группе риска? Как будет защищаться Санта-Клаус от коронавируса и поздравлять при этом детей – далее в материале.

Сюжет Анны Левицкой Видео: Сегодня

Поселок Рованиеми, как иллюстрация к Рождественской сказке: деревянные домики украшены иллюминацией, северный Олень, вероятно, Рудольф, медленно ужинает и набирается сил перед долгой дорогой. Санта и его верные эльфы в это время пакуют подарки и проверяют, никого ли не забыли.

Как и полагается в этом году, Санта сидит за пластиковой перегородкой. Говорит, что и другие меры безопасности в связи с пандемией также соблюдает. Все эльфы в масках, а олени в лесу придерживаются социальной дистанции.

При этом Санта, несмотря на его почетный возраст, будет выполнять свои ежегодные обязанности, ведь у него есть иммунитет к вирусу, шутя успокаивают в ВОЗ.

Как Санта-Клаус будет поздравлять детей во время пандемии Фото: скриншот

По словам ответственной за менеджмент ВОЗ Мари Ван Кеокгов, очень важно, чтобы все дети мира понимали: необходимо соблюдать дистанцию, будь то Санта-Клаус или другие дети. А значит, нужно слушаться маму, папу и лечь в постель вечером пораньше.

А в Лас-Вегасе местные Санты все же решили перестраховаться и сделать прививку от коронавируса. Уже через неделю после первой прививки, а это как раз Святой Вечер, и начинает возникать иммунитет от COVID-19.

В главном офисе Санты, в Лапландии на вакцинацию возлагают большие надежды: из-за карантина в этом году Рованиеми посетило в 10 раз меньше туристов, чем обычно. А это убытки в 200 миллионов евро. Надеются, наступит год, когда Рождество таки будут праздновать как обычно без масок и в большом кругу друзей.

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