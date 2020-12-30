Экстремальный массаж в салоне Египта делают змеи. Сколько это стоит?

Владельцы салона успокаивают, что эти змеи не ядовитые

Змеиный массаж предлагают в одном из салонов в Египте. Сеанс длится полчаса. За это время рептилия ползает по спине и даже лицу. Зачем люди решаются на такие процедуры и сколько это стоит – далее в материале.

Сюжет Анны Левицкой Видео: Сегодня

Такое СПА подойдет только для сильных духом. Змеиный массаж, который предлагают в одном из салонов в Египте делают 30 минут. Вместо привычных нам массажистов там работают змеи, которые ползают по спине и даже лицу.

Владельцы салона успокаивают, что эти змеи не ядовитые, а после такой процедуры улучшается кровообращение, боль в мышцах ослабевает. Правда, похода к врачу и регулярной медицинской помощи этот сервис не заменит.

Удовольствие стоит 100 египетских фунтов. В пересчете на наши деньги – меньше 200 гривен.

Тем временем во Франции жабы стали предметом судебной тяжбы длиною в 9 лет.

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