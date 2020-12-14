Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Экстремальное похудение. 15 людей, которых после сброса веса просто невозможно узнать (фото)

Сегодня, 16:18

Лучшей мотивацией для похудения может стать пример других людей

Начать худеть после Нового года планирует почти каждый из нас. Но для того, чтобы достичь заметных результатов и полностью измениться внешне, нужно много и упорно работать. И лучшей мотивацией для этого может стать пример других людей!

На платформе Reddit есть страничка под названием Progress Pics, где 1,5 млн людей делятся своими фотографиями и показывают, как трансформировались их тела с 2011 года.

Сегодня.Lifestyle сделали подборку впечатляющих снимков, на которых пользователи представлены в двух ипостасях: до и после кардинальных изменений в питании и образе жизни.

Читайте также:
Супруги похудели на 90 кг. Они не занимались спортом и не сидели на диете: фото до и после

Все эти люди попрощались с двойными подбородками и пухлыми щеками и вернули себе блеск в глазах. Не удивляйтесь, если к середине списка и вам захочется немедленно побежать в спортзал.

1. Тот же стул. 3 года спустя

Фото: Reddit | Progresspics

2. Прогресс за 7 месяцев

Фото: Reddit | Progresspics

3. Потеряла 72 кг

Фото: Reddit | Progresspics

4. 127 кг и 82 кг

Фото: Reddit | Progresspics

5. Прошло три года!

Фото: Reddit | Progresspics

6. 105 кг и 59 кг

Фото: Reddit | Progresspics

7. Прошло 9 лет

Фото: Reddit | Progresspics

8. Похудел на 60 кг

Фото: Reddit | Progresspics

9. Сбросил 50 лишних килограммов

Фото: Reddit | Progresspics

10. Четыре года упорной работы

Фото: Reddit | Progresspics

11. Перевоплощение на 360 градусов

Фото: Reddit | Progresspics

12. Хорошо подготовилась к следующему выпускному

Фото: Reddit | Progresspics

13. Полная трансформация

Фото: Reddit | Progresspics

14. Совершенно другой человек

Фото: Reddit | Progresspics

15. После 60 месяцев тренировок

Фото: Reddit | Progresspics

Напомним, 30-летняя Диджей Джарман из города Гамильтон, Новая Зеландия, нашла способ похудеть на 53 килограмма и поделилась своими секретами.

Смотрите видео: чем опасно быстрое похудение

Также Сегодня.Lifestyle писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Худеем к Новому году: 10 правил Как быстро похудеть к Новому году без вреда для здоровья (краткая инструкция) Похудевшая на 68 килограммов женщина раскрыла секрет сброса веса: фото до и после Супруги похудели на 90 кг. Они не занимались спортом и не сидели на диете: фото до и после
фото похудение вес как похудеть
Источники: Сегодня , reddit.com/r/progresspics
Реклама

Новости партнеров

Сексуальна українська тенісистка народила дитину від Родрігеса
Сексуальна українська тенісистка народила дитину від Родрігеса
Дерматолог рассказала об опасностях туалетной бумаги
Дерматолог рассказала об опасностях туалетной бумаги
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД

Популярные статьи

Сегодня, 12:33Events

Нужен подарок парню на Новый год, а ноль идей. Мы подобрали классные варианты с фото

Сегодня, 05:11Психология

Гороскоп на сегодня 14 декабря: у Овна день любовных утех, а у Тельца будет много энергии

Вчера, 15:22Food

Как приготовить домашний зефир: рецепт Лизы Глинской

Вчера, 12:58Fun

День Андрея Первозванного: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 10:54Шоу-бизнес

Светлана Лобода со скандалом покинула сцену "Золотого граммофона": что произошло (видео)

Вчера, 09:56Шоу-бизнес

Ани Лорак и Макс Барских получили российские "Золотые граммофоны" (фото)

Вчера, 06:50Events

Именины Андрея: поздравления с днем ангела

Вчера, 05:20Fun

Поздравления с днем Андрея Первозванного в прозе, открытки и картинки

Вчера, 04:40Fun

Поздравления с Днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс

12 декабряFun

Как правильно гадать на Андрея-2020 и когда

12 декабряFun

Гадания на Андрея 13 декабря: как узнать имя суженого

12 декабряШоу-бизнес

Сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке – видео

12 декабряFun

День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы

12 декабряАфиша

Господин Джаз: ТОП-10 бессмертных хитов Фрэнка Синатры

12 декабряFood

Оливье за 2300 гривен! Мы пошли на самый дорогой рынок Киева (репортаж)

11 декабряFood

Коктейли на Новый год: ТОП-10 праздничных рецептов

Новости партнеров

Кто получит все богатства умершего Романа Виктюка
Кто получит все богатства умершего Романа Виктюка
Слишком жаркая даже зимой - первая украинка в UFC взрывает Сеть
Слишком жаркая даже зимой - первая украинка в UFC взрывает Сеть
Ученые показали "коронавирусные легкие"
Ученые показали "коронавирусные легкие"
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Что первое бросается в глаза мужчинам при общении с женщинами?
Что первое бросается в глаза мужчинам при общении с женщинами?
Боярский прошелся по тяжелобольному Светлакову
Боярский прошелся по тяжелобольному Светлакову
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять