Экстремальное похудение. 15 людей, которых после сброса веса просто невозможно узнать (фото)

Лучшей мотивацией для похудения может стать пример других людей

Начать худеть после Нового года планирует почти каждый из нас. Но для того, чтобы достичь заметных результатов и полностью измениться внешне, нужно много и упорно работать. И лучшей мотивацией для этого может стать пример других людей!

На платформе Reddit есть страничка под названием Progress Pics, где 1,5 млн людей делятся своими фотографиями и показывают, как трансформировались их тела с 2011 года.

Сегодня.Lifestyle сделали подборку впечатляющих снимков, на которых пользователи представлены в двух ипостасях: до и после кардинальных изменений в питании и образе жизни.

Все эти люди попрощались с двойными подбородками и пухлыми щеками и вернули себе блеск в глазах. Не удивляйтесь, если к середине списка и вам захочется немедленно побежать в спортзал.

1. Тот же стул. 3 года спустя

2. Прогресс за 7 месяцев

3. Потеряла 72 кг

4. 127 кг и 82 кг

5. Прошло три года!

6. 105 кг и 59 кг

7. Прошло 9 лет

8. Похудел на 60 кг

9. Сбросил 50 лишних килограммов

10. Четыре года упорной работы

11. Перевоплощение на 360 градусов

12. Хорошо подготовилась к следующему выпускному

13. Полная трансформация

14. Совершенно другой человек

15. После 60 месяцев тренировок

Напомним, 30-летняя Диджей Джарман из города Гамильтон, Новая Зеландия, нашла способ похудеть на 53 килограмма и поделилась своими секретами.

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Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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