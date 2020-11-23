"Думала, что это выдра": женщина увидела в болоте голубую акулу (видео)
Вероятнее всего, хищная рыба заблудилась, когда направлялась на зимовку
Ребби Роу из американского города Истхэм (штат Массачусетс) увидела в болоте живое существо и подумала, что это выдра. На самом деле в воде плавала голубая акула. Об этом сообщает издание New York Post.
"Я подумала, что это канадская речная выдра. Наблюдала за ней около минуты, и она начала плавать вокруг. Я подумала: "Ладно, это не выдра. У нее есть плавники", – рассказывает американка.
Вероятнее всего, хищница заблудилась, когда направлялась на зимовку. Эту версию подтверждает и старший ученый в области рыболовства из отдела морского рыболовства Массачусетса Грег Скомаль.
"Сейчас у многих видов период миграции. Мыс Код имеет форму крюка, и это иногда сбивает с толку направляющихся на юг животных", – пояснил Скомаль. Он добавил, что запечатленная на видео акула в хорошем состоянии и может самостоятельно выбраться из болота.
К слову, голубые акулы вырастают до трех метров и весят почти 181 килограмм, на зиму они обычно мигрируют в Южную Америку.
Напомним, ранее мексиканец опубликовал в соцсетях впечатляющее видео попытки акулы-людоеда съесть дайвера в клетке.
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Кроме этого, мы рассказывали, как гигантская акула-людоед кружила вокруг мужчины в лодке.
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