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Дрон-огнемет помогает китайцам бороться с нашествием агрессивных ос (видео)

Сегодня, 10:58

Волонтеры показали весь процесс на видео

Волонтеры из благотворительной организации Blue Sky Rescue превратили обычный дрон в огнемет, чтобы помочь жителям китайского поселка Чжун убрать гнезда ос.

Сначала волонтеры вместе с жителями поселка собрали 12,2 тыс. долларов, что приобрести дрон, а затем оснастить его бензиновым баком и насадкой. Уже удалось уничтожить 11 осиных гнезд, а всего нужно избавиться от примерно 100, сообщает The Independent.

Недавно волонтеры показали весь процесс на видео.

Местное жители поблагодарили волонтеров за работу. "Теперь нам не нужно бояться того, что нас покусают осы", – заявили они в интервью местному телеканалу.

По словам врача главного военного госпиталя округа Чэнду Го Дуньяна, укус ос может вызвать почечную или сердечную недостаточность, а пострадавший без своевременного лечения может умереть в течение одного или двух часов.

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В Blue Sky Rescue рассказали, что после того, как дрон победит все осиные гнезда, его можно будет использовать и для других целей, например, для спасения людей в море.

Напомним, в Киеве протестировали дрон для дезинфекции территорий. Кроме этого, в Украине прошли летные испытания дрона-камикадзе "Гром".

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