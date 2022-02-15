McDonald’s откроют рестораны в метавселенной. Как там есть

Покупатели смогут делать заказы виртуально, и еда появится у их порога. Так сказать, не отрываясь от метадел

McDonald’s откроют рестораны в метавселенной / Фото: pixabay.com

Прогнозы таковы: метавселенная захватит четверть людей уже через четыре года, а, значит, все больше крупных брендов присоединяются к виртуальному миру. McDonald’s также на волне трендов, поэтому присоединилась к метавселенной вслед за такими именами как Alo Yoga, YG Entertainment, BAPE и другими громкими марками.

Сеть ресторанов быстрого питания подала 10 заявок на регистрацию товарных знаков для продажи продуктов питания в цифровом пространстве. Джош Гербен, который является поверенным по товарным знакам, рассказал, что заявки включают товарные знаки для "виртуальных продуктов питания и напитков; загружаемые мультимедийные файлы, содержащие изображения, текст, аудио- и видеофайлы и невзаимозаменяемые токены (NFT)".

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Также McDonald’s планирует создавать "виртуальные концерты и другие виртуальные мероприятия" и виртуальные рестораны, "представляющие реальные и виртуальные товары". Сообщается, что физические продукты будут доступны с доставкой на дом. Таким образом, голодные пользователи виртуальной реальности смогут покупать еду, не "откладывая наушники".

Кстати, в метавселенной впервые пройдет Неделя моды. Рассказываем, как ее посетить.

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Напомним, что в метавселенной Цукерберга произошло первое изнасилование.