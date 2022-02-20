Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Эвакуация из "Л/ДНР" 🔴 Обострение в ООС Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua

Цены - космос!

Аферист из Tinder

Все о 8 Марта

Гель-лак опасен?

Хадид в Versace

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Fun-статьи

Для позитивных выходных: смешные и курьезные видео самых милых и добрых в мире животных

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 февраля, 07:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Чтобы день начался с улыбки и прошел хорошо, нужно встать с той ноги и открыть правильный материал, заражающий настроением
Смешные животные развеют тоску в выходной день
Смешные животные развеют тоску в выходной день / Фото: pixabay.com

День стоит начинать с того, что поднимает вам настроение. Например, наши веселые подборки еще никого не подводили: ранее мы делились курьезными фото Туны – самого смешного пса в Instagram, а сегодня предлагаем посмеяться вместе с нами над забавными животными и их бытовыми проблемами.

Мы любим братьев наших меньших за то, что они дарят нам улыбки просто так, ничего для этого специально не делая. Они добрые, искренние, милые и невероятно чувствуют людей, от того-то нам так с ними хорошо.

Реклама

Сколько б ни было в мире негатива, злобы и вражды, а если есть дома любимый питомец – все уже кажется не таким серым и грубым. Рекомендуем смотреть нашу подборку животных выходного дня, не покидая тепленькой кровати и тиская за ухо своего кота или собаку.

Похоже, у пацанов серьезные проблемы...

Характер формируется с детства :)

Реклама

Боб очень любит спорт. Все мы немножко Боб...

Не, брат, сначала сам попробуй...

Что по дзену, пацаны?

Реклама

Какая гадость эта ваша заливная рыба...

Когда собираешься к нему на первое свидание.

Мы развлекались, как могли.

Мой хозяин — идиот...

Лидерские качества Степана наблюдались еще с детства :)

Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу.

Лишь бы не скучно.

Также вам понравятся фото и видео лысого попугая Блонди. Экс-пернатая девочка не пострадала в неровном бою с котом, а заболела редким птичьем заболеванием и потеряла перышки, но не обаяние.

Не переставайте улыбаться и смотрите жизненные мемы, в которых каждый сможет узнать себя.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Что нельзя делать в Стамбуле
Узнать!
Doodle Сегодня
20 февраля. Курт Кобейн. 55 лет назад в этот день родился скандальный американский рок-музыкант, вокалист, художник…
История дня - за минуту
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Узнать!
Ukrainian Fashion Week
25 лет моды в Украине
Новый сезон
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Афиша
Концерты февраля
Посетить
Sexy Тина
Как вам "звездный" наряд Тины?
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
14 — 20 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять