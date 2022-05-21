Для хорошего настроения: 15 курьезных фото животных, сделанных во время войны

Четырехлапые любимцы поднимают настроение хозяевам во время военного положения – покажем ТОП-15 фото

15 курьезных фото животных / Фото: Коллаж: Сегодня

В современном мире в животных шансы стать узнаваемыми и зарабатывать тысячи, как в людей. Вспомните кота Степана, который помогает ВСУ и недавно стал лауреатом премии World Influencers and Bloggers Awards 2022. А еще кошку Шафу, спасенную из Бородянки, эмоции которой описывают ненависть украинцев к русне. "Сегодня" покажут 15 курьезных фото животных, сделанных во время военного положения. У них есть шансы стать популярными блогерами – смотрите!

Забавные фото с животными / Фото: Telegram: Ukraine NOW

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Забавные фото с животными / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Забавные фото с животными / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Забавные фото с животными / Фото: Telegram: Ukraine NOW

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Забавные фото с животными / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Забавные фото с животными / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Забавные фото с животными / Фото: Telegram: Ukraine NOW

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Забавные фото с животными / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Забавные фото с животными / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Забавные фото с животными / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Забавные фото с животными / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Забавные фото с животными / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Забавные фото с животными / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Забавные фото с животными / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Забавные фото с животными / Фото: Telegram: Ukraine NOW

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