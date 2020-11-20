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Дикая обезьяна пришла к женщине домой и постирала грязную одежду: смешное видео

Сегодня, 13:58

Примат макал одежду в воду и раскладывал на бетонном полу

Жительница индонезийской провинции Южный Калимантан по имени Айу Сарасиани увидела, как обезьяна стирает ее грязную одежду. Примат забрался на край таза и макал вещи в воду.

Удивленная женщина сняла происходящее на видео, а затем опубликовала эту запись в соцсетях. Курьезный ролик также обнародовал в YouTube британский таблоид Daily Mail.

На кадрах показано, как обезьяна раскладывает белье на бетонном полу и начинает похлопывать его, как будто для того, чтобы отстирать въевшуюся грязь.

Сарасиани спряталась в доме и наблюдала за обезьяной из окна. Какое-то время она пыталась оставаться незамеченной, а затем бросила ей кусок хлеба и банан. Получив угощение, животное скрылось.

"Дикие обезьяны время от времени приходят сюда и проводят здесь по меньшей мере два дня. Обычно они перемещаются большими группами, но эта обезьяна была одна", – рассказывает Айу Сарасиани.

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Напомним, ранее 18-летний шимпанзе из зоопарка в китайском городе Чунцин понаблюдал за смотрительницей и научился стирать одежду.

Смотрите видео: шимпанзе научился самостоятельно убирать свою клетку

Кроме этого, мы писали о гориллах из национального парка Вирунга на востоке Демократической Республики Конго, которые научились позировать для селфи. Звери повторяют движения и гримасы людей.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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