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Девушка стала звездой, покрыв 60% своего тела татуировками (фото)

Сегодня, 05:55

Новая необычная внешность позволила девушке стать успешной альтернативной моделью

Немка Лина покрыла 60% поверхности своего тела узорами. Новая необычная внешность помогла девушке стать успешной альтернативной моделью.

С помощью пластических операций Лина изменила нос и увеличила грудь, а также закачала силикон себе в голову, сделав "инопланетные рожки". Останавливаться на этом Лина не планирует. Она собирается покрыть татуировками все тело.

Фото: Instagram | Cigno

"Когда была моложе, я была очень несчастна из-за своей внешности. Не любила смотреть в зеркало. Хотя уже тогда я понимала, что мне нужно измениться", – рассказывает Лина.

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Фото: Instagram | Cigno

Родители модели не оценили выбора дочери, о чем не стесняются сообщать при каждом удобном случае. Но саму девушку это не огорчает, ведь теперь она стала популярной – только в Instagram на нее подписались почти 100 тысяч пользователей Сети.

Фото: Instagram | Cigno

Напомним, ранее мы рассказывали о 35-летнем Сильвене Хелене, которого из-за татуировок и пирсинга уволили из детского сада. На мужчину с необычной внешностью пожаловались родители трехлетнего ребенка.

Кроме этого, 20-летняя британка Нэнси Андерсон после посещения тату-салона заразилась опасной инфекцией.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , instagram.com/cigno.sg
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