Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Девушка не поступила в университет. Весь год она убеждала родителей, что усердно учится

Сегодня, 09:16

Британка боялась рассказать родителям правду, поэтому пришлось идти на обман

Продавщица одежды опубликовала в Instagram-аккаунте Depop Drama забавную переписку с покупательницей. Девушка из Великобритании умоляла бесплатно отдать ей толстовку с логотипом Оксфордского университета. Как выяснилось, она не сдала вступительные экзамены, но боялась рассказать об этом родителям, поэтому ей пришлось идти на обман.

В сообщении девушка, чье имя неизвестно, рассказала, что год назад провалила экзамены. За первый "учебный год" она якобы потратила все деньги на учебники, которые настоящим студентам выдают в библиотеке. Именно поэтому британка попросила, чтобы ей подарили толстовку с логотипом Оксфорда.

Depop Drama (@depopdrama)

"Прошел год, а они все еще думают, что я хожу в университет, – написала она. – Я думаю, эта кофта добавит убедительности моей истории. Я знаю, что это нахальная просьба – отдать мне ее бесплатно, но я на мели, потому что все деньги ушли на книги. Поможете девушке?".

Публикацию в Depop Drama лайкнули 22 тысячи человек, сотни пользователей дали свои советы в комментариях.

Напомним, 22-летняя британская студентка Кэрис Энн Ингрэм заплатит 6,6 тыс. фунтов стерлингов (243,5 тыс. грн) за нарушение карантинных мер и правил самоизоляции. Девушку вычислили с помощью Instagram, где она опубликовала фотографии, сделанные во время отдыха в ресторане.

Смотрите видео: шесть украинских университетов вошли в список лучших вузов мира

Кроме этого, мы рассказывали о студентке из РФ Александре Элбакян, которая плюнула в лицо двум преподавателям во время заседания этической комиссии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Студентка похвасталась снимком из ресторана. В ответ ей выписали 243 тысячи гривен штрафа В Харькове COVID-19 обнаружили у студентки: на "дистанционку" отправили весь поток Студентку ограбили во время лекции в Zoom: инцидент попал на видео
курьез обман студентка Оксфорд
Реклама

Новости партнеров

Умер не от Covid-19? Что заявила блогерша Стужук о смерти мужа
Умер не от Covid-19? Что заявила блогерша Стужук о смерти мужа
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Гола plus-size модель Ешлі Грем у ванні показала неголену пахву
Гола plus-size модель Ешлі Грем у ванні показала неголену пахву
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом

Популярные статьи

Сегодня, 10:40Events

День работников радио, телевидения и связи в Украине: история и значение

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня 16 ноября: Льва будут боготворить, а Девам нужно браться за учебу

Вчера, 12:32Шоу-бизнес

Правда или вымысел: что известно о булимии у принцессы Дианы, которую показали в "Короне"

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

Внучка Ротару выходит замуж за украинского миллионера – СМИ

14 ноябряШоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

14 ноябряШоу-бизнес

Молодая экс-супруга Армена Джигарханяна отреагировала на его смерть

13 ноябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу в четвертом выпуске

13 ноябряШоу-бизнес

Страстные поцелуи и правда, из-за которой участник досрочно покинул шоу: четвертый выпуск "Холостячки"

13 ноябряШоу-бизнес

Алена Шоптенко рассказала о ревности мужа и ссорах в семье

13 ноябряАфиша

Для атмосферной пятницы 13-го: 5 по-настоящему страшных хорроров для любителей ужастиков

13 ноябряАктуально

Как выбрать techwear – одежду для ежедневного использования в любую погоду

13 ноябряШоу-бизнес

"Отрастил ежик": Евгений Кошевой впервые за 19 лет сменил имидж (фото)

13 ноябряШоу-бизнес

Принц Чарльз перед свадьбой с принцессой Дианой признался, что не любил ее

13 ноябряEvents

Пятница, 13-е: приметы и ритуалы мистического дня

13 ноябряFun

Невнимательная невеста случайно надела свадебное платье наизнанку (фото)

13 ноябряАктуально

Потеря волос: причины и как это предотвратить

Новости партнеров

Олег Винник рассказал о своих негативных последствиях COVID
Олег Винник рассказал о своих негативных последствиях COVID
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Остапчук о романе со звездой «Холостяка» Ксенией Мишиной
Остапчук о романе со звездой «Холостяка» Ксенией Мишиной
Беременная Настя Каменских показала округлившийся животик
Беременная Настя Каменских показала округлившийся животик
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Олег Винник розповів про свої негативні наслідки коронавірусу
Олег Винник розповів про свої негативні наслідки коронавірусу

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять