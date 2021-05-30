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Девочка получила страшные ожоги и чуть не лишилась руки из-за челленджа в TikTok (фото)

Вчера, 23:58

Юная американка перенесла уже три операции по пересадке кожи, ей предстоят еще месяцы лечения и реабилитации

Коллаж "Сегодня"
Коллаж "Сегодня"

В Соединенных Штатах 13-летняя пользовательница TikTok получила ожоги третьей степени и тяжелые травмы руки, шеи и пальцев, когда пыталась воссоздать видео из приложения, приняв участие в опасном челлендже.

Об этом сообщила мать девочки, передает Mirror.

Сейчас Дестини Крейн из Портленда (штат Орегон) находится в реанимации. Ее мать рассказала, что 13 мая она закрывшись в ванной пыталась c помощью свечу, зажигалки и медицинского спирта нарисовать фигуру на зеркале, а затем поджечь ее.

В какой-то момент мать подростка услышала взрыв и крик о помощи.

"Я была в гостиной, разговаривала с мамой и услышала, как она выкрикнула мое имя. Я побежала и открыла дверь ванной, там все горело и Дестини была в огне", – рассказала женщина.

Когда она нашла телефон Дестини, то в TikTok все еще записывалось видео.

Что именно пыталась сделать ее дочь мать смогла понять из того, что было найдено в ванной, и из разговоров с ее друзьями.

Дестини сильно обожгла шею и правую руку и перенесла уже три операции по пересадке кожи.

По словам матери, девочка "жила в ТикТок".

Теперь ее ожидают месяцы лечения и реабилитации, чтобы восстановить подвижность руки, шеи и пальцев.

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США взрыв подросток соцсети TikTok
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