"Девочка-катастрофа" продала свой мем за 430 тысяч долларов

Этот снимок был сделан в далеком 2005 году. На нем четырехлетняя девочка по имени Зои Рот коварно улыбается возле здания, подожженного для учения пожарных

21-летняя американка Зои Рот, героиня популярного мема "Девочка-катастрофа", продала свой культовый снимок в формате невзаимозаменяемого токена (NFT) за 430 тысяч долларов.

Об этом сообщает издание Insider.

К слову, фотография с четырехлетней Зои была сделана в 2005 году. На ней девочка стоит и коварно улыбается возле здания, подожженного для учения пожарных.

Фото: Zoe Roth

Снимок моментально стал мемом, а пользователи Photoshop начали вставлять лицо улыбающейся девочки на изображения масштабных природных катаклизмов, аварий и катастроф.

Фото: Daily Mail

В течение 16 лет семья Зои не знала, как монетизировать популярный снимок. Однако недавно девушка получила электронное письмо с предложением продать фото в формате NFT.

Вместе с отцом американка наняла юриста и менеджера, чтобы превратить фотографию в токен, и уже выставила ее на онлайн-аукцион. Через два дня пользователь @3fmusic приобрел лот за 430 тысяч долларов.

Напомним, ранее мы собрали лучшие украинские народные мемы. Кроме этого, Life Сегодня рассказывали, как шведский сайт оконфузился из-за мема в публикации.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться