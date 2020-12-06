Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День Вооруженных сил Украины-2020: поздравления в стихах, прозе, эффектные картинки

Сегодня, 05:10

Сегодня.Lifestyle собрал интересные поздравления с Днем Вооруженных сил Украины

В Украине сегодня, 6 декабря, отмечается День Вооруженных сил. Это национальный праздник всех украинских военнослужащих. В этот день принято поздравлять всех, кто служил и продолжает нести службу в украинской армии.

День Вооруженных сил Украины: поздравления и картинки
День Вооруженных сил Украины: поздравления и картинки
Фото: Минобороны Украины

Сегодня.Lifestyle собрал интересные поздравления с Днем Вооруженных сил Украины-2020 в прозе, стихах, а также тематические картинки в праздник 6 декабря.

День ВСУ: история праздника

День Вооруженных сил Украины появился в календаре праздников в 1993 году, спустя два года после распада Советского Союза. Этот день своим постановлением учредила Верховная Рада Украины.

Отмечается, что дата для проведения Дня Вооруженных сил Украины выбрана не случайно и была приурочена ко дню принятия Закона Украины "О Вооруженных силах Украины" 6 декабря 1991 года. То есть, неофициально День защитника Украины начали праздновать еще в 1991 году.

Читайте также:
Лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе и стихах

Сейчас Вооруженные силы Украины состоят из Сухопутных войск, Воздушных и Военно-морских сил. Кроме основных родов войск, в состав Вооруженных сил страны входят Внутренние войска, Государственная пограничная служба и Оперативно-спасательная служба гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе

Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы – наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

День Вооруженных сил Украины: поздравления, открытки и картинки
День Вооруженных сил Украины: поздравления, открытки и картинки
Фото: Depositphotos

***

Мужество, честь, сила и отвага – только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

День Вооруженных сил Украины: поздравления, открытки и картинки
День Вооруженных сил Украины: поздравления, открытки и картинки
Фото: Depositphotos

***

В День Вооружённых сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.

День Вооруженных сил Украины: поздравления, открытки и картинки
День Вооруженных сил Украины: поздравления, открытки и картинки
Фото: Depositphotos

Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в стихах

Поздравляем вас, мужчины,
В День военных Украины.
Вы защитники страны
И опора для семьи.
Мы желаем вам сегодня
Много денег, и здоровья,
И успехов в каждом деле,
Много счастья и веселья.
Пусть сопутствует удача
Лет до 100, и не иначе.

День Вооруженных сил Украины: поздравления, открытки и картинки
День Вооруженных сил Украины: поздравления, открытки и картинки
Фото: Depositphotos

***

Всех украинцев поздравляем
С днем Вооруженных сил,
Отваги, мужества желаем,
Всем тем, кто Родину любил,

Желаем мира и спокойствия,
Богатой, сытой жизни,
К мечтам чтоб не было препятствия,
И стороною обходили все болезни,

Чтобы здоровье не шалило,
Достаток чтобы был всегда,
Фортуна чтобы вас любила,
Не отворачивалась никогда!

День Вооруженных сил Украины: поздравления, открытки и картинки
День Вооруженных сил Украины: поздравления, открытки и картинки
Фото: Depositphotos

***

Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти,
Опасность в дороге легко обойти.
Крепиться, с пути вам не сходить,
Рассветы Украины беречь и хранить,
Успеха вашего пускай не рвется нить.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что подарить мужчине: лучшие идеи правильных подарков Церковные праздники и посты в декабре 2020 года: подробный православный календарь с датами на каждый день Выходные дни и праздники в декабре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы День Вооруженных сил Украины: дата, история и значение праздника
праздники поздравления картинки вооруженные силы украины День Вооруженных сил Украины
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства
Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства
Лиза Глинская рассказала, как приготовить горячие супербутерброды
Лиза Глинская рассказала, как приготовить горячие супербутерброды
Умерла популярная актриса Акимова: ее нашли обнаженной в квартире
Умерла популярная актриса Акимова: ее нашли обнаженной в квартире
Українська Кардашьян докотилася до прибиральниці: відвертий образ
Українська Кардашьян докотилася до прибиральниці: відвертий образ

Популярные статьи

Сегодня, 05:10Fun

День Вооруженных сил Украины-2020: поздравления в стихах, прозе, эффектные картинки

Сегодня, 04:10Events

Лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе и стихах

Вчера, 05:56Психология

Гороскоп на сегодня 5 декабря: Овнам лучше заняться делами, а Тельцам – насладиться победами

4 декабряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу в седьмом выпуске

4 декабряШоу-бизнес

Ксения Мишина прокомментировала "слив" в Сеть победителя "Холостячки"

4 декабряEvents

Выходные на Новый год-2021 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

4 декабряEvents

Введение во храм Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

4 декабряFun

Введение во храм Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

4 декабряПсихология

Как писать письмо Деду Морозу: полезные советы и адреса

4 декабряEvents

4 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

3 декабряШоу-бизнес

"Холостячка" Ксения Мишина о Саше Эллерте: "Когда были вместе, забывала обо всем"

3 декабряFun

Украинка похвасталась "самыми большими скулами в мире" (фото)

3 декабряFood

Как правильно варить свеклу, чтобы сохранить витамины

3 декабряШоу-бизнес

Передозировка "Виагрой": 73-летнего Бари Алибасова госпитализировали

3 декабряEvents

Новый, 2021 год: чей это год по восточному гороскопу

3 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 3 декабря: Тельца невозможно будет переслушать, а Близнецов все раздражает

Новости партнеров

Эта красотка легко поборет тебя. Но ты точно не будешь против
Эта красотка легко поборет тебя. Но ты точно не будешь против
Найсмачніший Сметанник: як приготувати торт з ніжним кремом
Найсмачніший Сметанник: як приготувати торт з ніжним кремом
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Збірна найапетитніших дружин футболістів
Збірна найапетитніших дружин футболістів
Как шашлык. Три рецепта необычных блюд из баклажанов
Как шашлык. Три рецепта необычных блюд из баклажанов
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна
"Я уже не артист, а пенсионер, который хочет покоя"
"Я уже не артист, а пенсионер, который хочет покоя"

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять