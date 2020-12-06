День Вооруженных сил Украины-2020: поздравления в стихах, прозе, эффектные картинки

Сегодня.Lifestyle собрал интересные поздравления с Днем Вооруженных сил Украины

В Украине сегодня, 6 декабря, отмечается День Вооруженных сил. Это национальный праздник всех украинских военнослужащих. В этот день принято поздравлять всех, кто служил и продолжает нести службу в украинской армии.

День Вооруженных сил Украины: поздравления и картинки Фото: Минобороны Украины

Сегодня.Lifestyle собрал интересные поздравления с Днем Вооруженных сил Украины-2020 в прозе, стихах, а также тематические картинки в праздник 6 декабря.

День ВСУ: история праздника

День Вооруженных сил Украины появился в календаре праздников в 1993 году, спустя два года после распада Советского Союза. Этот день своим постановлением учредила Верховная Рада Украины.

Отмечается, что дата для проведения Дня Вооруженных сил Украины выбрана не случайно и была приурочена ко дню принятия Закона Украины "О Вооруженных силах Украины" 6 декабря 1991 года. То есть, неофициально День защитника Украины начали праздновать еще в 1991 году.

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Сейчас Вооруженные силы Украины состоят из Сухопутных войск, Воздушных и Военно-морских сил. Кроме основных родов войск, в состав Вооруженных сил страны входят Внутренние войска, Государственная пограничная служба и Оперативно-спасательная служба гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе

Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы – наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких – в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

День Вооруженных сил Украины: поздравления, открытки и картинки Фото: Depositphotos

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Мужество, честь, сила и отвага – только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

День Вооруженных сил Украины: поздравления, открытки и картинки Фото: Depositphotos

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В День Вооружённых сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.

День Вооруженных сил Украины: поздравления, открытки и картинки Фото: Depositphotos

Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в стихах

Поздравляем вас, мужчины,

В День военных Украины.

Вы защитники страны

И опора для семьи.

Мы желаем вам сегодня

Много денег, и здоровья,

И успехов в каждом деле,

Много счастья и веселья.

Пусть сопутствует удача

Лет до 100, и не иначе.

День Вооруженных сил Украины: поздравления, открытки и картинки Фото: Depositphotos

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Всех украинцев поздравляем

С днем Вооруженных сил,

Отваги, мужества желаем,

Всем тем, кто Родину любил,

Желаем мира и спокойствия,

Богатой, сытой жизни,

К мечтам чтоб не было препятствия,

И стороною обходили все болезни,

Чтобы здоровье не шалило,

Достаток чтобы был всегда,

Фортуна чтобы вас любила,

Не отворачивалась никогда!

День Вооруженных сил Украины: поздравления, открытки и картинки Фото: Depositphotos

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Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет,

Вернуться, куда б не пришлось вам пойти,

Опасность в дороге легко обойти.

Крепиться, с пути вам не сходить,

Рассветы Украины беречь и хранить,

Успеха вашего пускай не рвется нить.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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