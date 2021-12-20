Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 🚀 Ультиматум России НАТО 😷 Омикрон в Украине 🌲 Главная елка страны

Праздники в Украине

Гид по подаркам 2022

Лучшие актеры 2021

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Fun-статьи

Даже Рианна на нее подписана: 93-летняя пенсионерка стала звездой Instagram (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
20 декабря, 17:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
А все началось с того, что правнучка запостила ее фото в своем аккаунте
Новая звезда Сети – 93-летняя блогер Бадди Винкл
Новая звезда Сети – 93-летняя блогер Бадди Винкл / Фото: Коллаж: Сегодня

Возраст не имеет значения для тех, кто живет сердцем, а не навязанными обществом стереотипами. Именно такая наша героиня – Бадди Винкл или Хелен Элам. Ранее мы писали, как должна выглядеть модная женщина после 50 лет.

93-летння женщина покорила мир своей смелостью: яркие вызывающие образы, пестрые наряды, поддержка легализации медицинского каннабиса и борьба с токсическими проявлениями бьюти-индустрии – благодаря всему этому на страницу модного блогера подписано свыше 3 миллионов подписчиков. И даже Рианна следит за стильной "штучкой".

Реклама

Новая звезда Instagram Бадди Винкл
Новая звезда Instagram Бадди Винкл / Фото: Инстаграм

История Хелен простая. Она имеет небольшую ферму и прекрасную семью. А однажды правнучка поделилась ее снимком в шортах и ​​яркой футболке в Instagram. Фото стало таким популярным, что Хелен создала страницу Baddie Winkle и уверенно доказывает, что возраст – только цифры.

Новая звезда Instagram Бадди Винкл
Новая звезда Instagram Бадди Винкл / Фото: Инстаграм

Реклама

В 2015 году женщина стала лицом компании Grit Creative Group, воспроизведя культовые образы Курта Кобейна, Кейт Мосс и других звезд. Кроме того, она прошлась по красной дорожке на премьерной вечеринке сериала "Оранжевый – хит сезона", составляла компанию Майли Сайрус на премии MTV Video Music и была героиней клипа Ферги на песню Life Goes On.

Новая звезда Instagram Бадди Винкл
Новая звезда Instagram Бадди Винкл / Фото: Инстаграм

Согласитесь, далеко не каждому хватит смелости так феерично проживать свою жизнь. Надеемся, Хелен это действительно приносит радость.

Реклама

Новая звезда Instagram Бадди Винкл
Новая звезда Instagram Бадди Винкл / Фото: Инстаграм

Новая звезда Instagram Бадди Винкл
Новая звезда Instagram Бадди Винкл / Фото: Инстаграм

Новая звезда Instagram Бадди Винкл
Новая звезда Instagram Бадди Винкл / Фото: Инстаграм

Также смотрите и вдохновляйтесь лучшими образами 100-летней фэшн-иконы Айрис Апфель.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Новогодние лайфхаки
Как выбрать “осознанные” подарки
Открыть мешок
Pantone по-украински
Наши в теме
Wishlist
Что подарить на Новый год и Рождество
Найти классную идею
Психология праздника
Секреты эмоций, которые дарит Святой Николай
Окунуться в праздник!
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Лучшие фотозоны столицы
Хочу обновить Instgram
Чек-лист декабря
Успеть все до Нового года
Составляем список
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Лайфхак недели
Как украсить блюда к новогоднему столу
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров
Самый дорогой спецтопик
Ищешь подарки на Новый год
Дороже VS Дешевле
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 декабря
Читать гороскоп
Style X-File
Создаем современный гардероб
Советы Даши Савиной
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять