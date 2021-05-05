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Что взять с собой на пикник: список самых нужных вещей

Сегодня, 17:09

Читайте, какие вещи и какие продукты обязательно нужно взять на пикник для приятного отдыха на природе

Что нужно взять с собой на пикник? Если вы как следует подготовитесь к вылазке на природу, все предусмотрите, учтете, продумаете и заранее соберете, то ваш отдых пройдет на ура, вся компания будет сыта, здорова и бесконечно довольна. А чтобы вы ничего не забыли, мы составили самый полный и полезный список нужных вещей для пикника.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

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Полезные советы, что взять на пикник: еда и напитки

Не берите на пикник скоропортящиеся продукты
Не берите на пикник скоропортящиеся продукты
Фото: freepik.com

  • шашлык и все для его приготовления: мясо в маринаде, лук, овощи, грибы, специи, соль, уксус, соусы;
  • хлеб, масло, сыр, колбаса, балык и другие копчености для приготовления закусок, пока доходит на углях шашлык;
  • свежие зелень, фрукты, овощи, а также мелкая картошка, которую можно испечь;
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  • соки для детей и серьезные напитки для взрослых;
  • питьевая вода;
  • десерт, печенье, сухофрукты, леденцы.

Что взять с собой на природу из нужных вещей

Не забудьте взять коврик или подстилку
Не забудьте взять коврик или подстилку
Фото: freepik.com

В зависимости от того, на дикий или цивилизованный отдых вы отправляетесь, определится список необходимых для пикника вещей и снаряжения.

  • подстилка, коврик, каремат;
  • складные стол и стулья для пикника;
  • туристическая палатка, навес, тент от солнца;
  • гриль, мангал, шампуры, спички, топорик, бумага, дрова;
  • зонт и целлофан на случай непогоды;
  • спортивный инвентарь: мяч, надувной круг, шахматы;
  • нож, консервный ключ, штопор, разделочная доска, терка;
  • набор посуды для пикника: тарелки, стаканы, ложки, вилки;
  • большие миски для салатов;
  • мусорные пакеты.

Одежда, медикаменты и средства личной гигиены

Возьмите на пикник одежду с длинным рукавом
Возьмите на пикник одежду с длинным рукавом
Фото: freepik.com

Здоровье и безопасность прежде всего. А в условиях коронавируса – средства защиты всегда должны быть под рукой. Что касается погоды, даже если по прогнозу жарко и солнечно, не забывайте, что она может быть переменчивой, а вечером на природе гораздо холоднее, чем днем.

  • шляпа или кепка;
  • куртка-ветровка;
  • купальник;
  • полотенце;
  • резиновая обувь;
  • солнцезащитные очки;
  • туалетная бумага;
  • гигиенические салфетки;
  • медицинские маски и антисептическое средство;
  • средства защиты от солнца, ветра и насекомых;
  • средства от порезов, ушибов, ожогов (бинт, пластырь, зеленка, перекись водорода, ранозаживляющий бальзам);
  • лекарства от расстройства желудка, активированный уголь;
  • болеутоляющие препараты;
  • антигистаминные препараты;
  • личные медикаменты и средства по уходу и гигиене.

Ранее мы публиковали лучший рецепт для пикника, как приготовить скумбрию на костре. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептами сэндвичей для пикника.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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