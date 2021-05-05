Что взять с собой на пикник: список самых нужных вещей
Читайте, какие вещи и какие продукты обязательно нужно взять на пикник для приятного отдыха на природе
Что нужно взять с собой на пикник? Если вы как следует подготовитесь к вылазке на природу, все предусмотрите, учтете, продумаете и заранее соберете, то ваш отдых пройдет на ура, вся компания будет сыта, здорова и бесконечно довольна. А чтобы вы ничего не забыли, мы составили самый полный и полезный список нужных вещей для пикника.
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- шашлык и все для его приготовления: мясо в маринаде, лук, овощи, грибы, специи, соль, уксус, соусы;
- хлеб, масло, сыр, колбаса, балык и другие копчености для приготовления закусок, пока доходит на углях шашлык;
- свежие зелень, фрукты, овощи, а также мелкая картошка, которую можно испечь;
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- соки для детей и серьезные напитки для взрослых;
- питьевая вода;
- десерт, печенье, сухофрукты, леденцы.
В зависимости от того, на дикий или цивилизованный отдых вы отправляетесь, определится список необходимых для пикника вещей и снаряжения.
- подстилка, коврик, каремат;
- складные стол и стулья для пикника;
- туристическая палатка, навес, тент от солнца;
- гриль, мангал, шампуры, спички, топорик, бумага, дрова;
- зонт и целлофан на случай непогоды;
- спортивный инвентарь: мяч, надувной круг, шахматы;
- нож, консервный ключ, штопор, разделочная доска, терка;
- набор посуды для пикника: тарелки, стаканы, ложки, вилки;
- большие миски для салатов;
- мусорные пакеты.
Здоровье и безопасность прежде всего. А в условиях коронавируса – средства защиты всегда должны быть под рукой. Что касается погоды, даже если по прогнозу жарко и солнечно, не забывайте, что она может быть переменчивой, а вечером на природе гораздо холоднее, чем днем.
- шляпа или кепка;
- куртка-ветровка;
- купальник;
- полотенце;
- резиновая обувь;
- солнцезащитные очки;
- туалетная бумага;
- гигиенические салфетки;
- медицинские маски и антисептическое средство;
- средства защиты от солнца, ветра и насекомых;
- средства от порезов, ушибов, ожогов (бинт, пластырь, зеленка, перекись водорода, ранозаживляющий бальзам);
- лекарства от расстройства желудка, активированный уголь;
- болеутоляющие препараты;
- антигистаминные препараты;
- личные медикаменты и средства по уходу и гигиене.
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