Что такое радужный поцелуй: значение термина, почему такое название

Наверняка, вы слышали о новом выражении, но даже примерно не догадываетесь, какую семантику он в себе несет. Присядьте-ка...

Что такое радужный поцелуй / скриншот из клипа Мэрилина Мэнсона Heart-Shaped Glasses / Фото: Pinterest

Планируя секс-каникулы на День святого Валентина, неплохо бы узнать, что такое радужный поцелуй. На самом деле, это не так интересно, как реакция людей на то, что это, после того, как они это прогуглили. Вот и мы вам расскажем, чтобы вы тоже были в тренде. В TikTok распространяются видеоролики с реакцией на радужный поцелуй.

В TikTok появляется много записей с тем, как блогеры снимают свое лицо до и после того, как узнали значение термина "радужный поцелуй". Вначале выражение на лице беспечное и беззаботное, затем, после погружения в новую терминологию, шокированное и даже разочарованное.

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Сексологи рассказали: радужный поцелуй — это гетеросексуальный процесс, во время которого оба партнера доставляют друг другу удовольствие орально в позе 69. Обязательное условие — у девушки должны быть месячные.

После достижения оргазма партнеры должны поцеловаться. В результате кровь и сперма во рту и на лицах влюбленных смешиваются и будто бы образуют радугу. Спорный момент, конечно...

Что такое радужный поцелуй / скриншот из клипа Мэрилина Мэнсона Heart-Shaped Glasses / Фото: скриншот

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Секс-эксперт и основатель TickleKitty Сэди Эллисон рассказала, что оргазм может помочь облегчить менструальные спазмы, но радужный поцелуй подходит далеко не всем. Некоторые люди встречаются много лет, но не могут допустить подобную импровизацию в постели, а кто-то готов вступать в такой половой акт практически сразу после непродолжительных отношений. Все индивидуально.

Лайфхак:секс-эксперт советует использовать ароматизированную смазку для усиления ощущений и подслащения "радуги".

Напомним, что недавно мы рассказывали об еще одном секс-тренде труппли, который может изменить вашу интимную жизнь.

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Если же вы настолько консервативны, что даже осуждаете других в их интимных предпочтениям, тогда вам следует узнать, что такое кинк-шейминг и почему это плохо.