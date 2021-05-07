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Что такое поп-ит и симпл-димпл? Если коротко – ничего неприличного, но вам понравится

Сегодня, 15:14

Мы не знаем, кто придумал эти новые игрушки, но изобретателю просто необходимо вручить Шнобелевскую премию

Фото: Сегодня, Twitter

TikTok просто разрывает от обсуждений нового антистресс-аксессуара поп-ита (pop-it дословно переводится как "лопни это"). Это детская игра, расслабляющий эффект от которой можно сравнить разве что с лопанием воздушно-пузырчатой упаковочной пленки. Да-да, той самой с детства!

Но если в случае с упаковкой каждая "пупырка" одноразовая, то поп-иты можно лопать "бесконечно" – десятки силиконовых пузырей просто выдавливаются в другую сторону.

Мы не знаем, кто это придумал, но этому человеку просто необходимо вручить Шнобелевскую премию!

И это еще не все. Приготовитесь: кроме поп-итов, есть симпл-димплы (simpl dimpl дословно переводится как "простая ямочка") – похожая, но немного другая игрушка. Ее удобно носить с собой.

Фото: Twitter | HeIIoSidney

Журналисты таблоида Daily Mail отмечают, что патента на создание поп-итов нет (скорее всего), поэтому магазины заполнились китайскими аналогами. Игрушки продают за 3-10 долларов.

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Кстати, у роликов с хэштегом #popit в TikTok уже 2,5 миллиарда просмотров, у #popits и #popitasmr – 176 и 45 миллионов соответственно.

Кажется, мы на пороге нового глобального вируса.

@xx..fidget..toyss..xx

my 4 pop its came!!! ##fyp##blowup##fidgets##viral##fidgettoys##anixety##fidgetgirl##fidget##popit##blowthisup##australia##amazon##unboxing##part1

original sound – !

Напомним, мужчина собрал в трехэтажном доме 20 тысяч игрушек из фастфуда. Кроме этого, мы писали, какие игрушки нужны ребенку до года – советы педиатра.

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Источник: Сегодня
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