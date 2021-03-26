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Что означает еврейская Пасха Песах: история праздника

Сегодня, 15:41

Песах-2021: узнайте историю и значение еврейской Пасхи

Песах – это один из наиболее значимых и древних праздников в иудейской культуре, посвященный освобождению евреев из 400-летнего рабства. Ежегодно он отмечается с 14-го по 22-е число весеннего месяца нисан. В 2021 году Песах приходится на период с вечера субботы, 27 марта, до наступления ночи воскресенья, 4 апреля. Какова история еврейской Пасхи Песах, в чем суть и значение праздника, читайте в нашей статье.

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Песах-2021: история и значение еврейской Пасхи

Дословное название праздника Песах означает "прошел мимо" и означает, что Господь проявил милость и пронес весь свой гнев и кару мимо еврейских домов, при этом поразив семьи египтян.

В давние времена израильтяне находились в рабстве египтян. Изначально они переселились в Египет из-за голода в своих землях. Однако вскоре египтяне поработили евреев. 400 долгих лет они пытались освободиться, но тщетно: фараон отказывался отпускать их из своей страны, используя как рабочую силу. И тогда Бог посылает на этот народ десять казней египетских – страшных бедствий, постигших одно за другим весь народ египетский.

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В основу праздника Песах положен библейский сюжет десятой египетской казни, согласно которому на египтян обрушилась очередная божья кара за порабощение евреев и отказ фараона отпускать их из рабства. При этом еврейские семьи, дома которых были помечены жертвенной кровью ягнят, смогли избежать божьего гнева.

Только после того, как в египетских семьях стали умирать все рожденные первенцы, евреи по воле Всевышнего и под предводительством Моисея получили долгожданное освобождение из рабства и совершили Исход из Египта. Затем в течение 40 лет они скитались по пустыне. Предание об этом является фундаментом иудейской религии, поскольку именно этот Исход из Египта иудеи празднуют во время Песаха.

Таким образом, Песах знаменует освобождение еврейского народа из многолетнего притеснения и рабства, освобождение от гнета и стремление к свободе.

Ранее мы рассказывали, как приготовить настоящую мацу на еврейскую Пасху-2021.

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