Что можно коллекционировать? 15 странных вещей, о которых вы даже не думали (фото)
Посмотрите на коллекции самых необычных предметов
Многие из нас что-то коллекционируют: магнитики и сувениры из путешествий, монеты, марки или аксессуары. Но есть те, для кого коллекционирование становится самой настоящей страстью и смыслом жизни.
Познакомьтесь с коллекционерами самых необычных предметов. Эти люди доказывают, что запретов не существует, когда речь идет о человеческом любопытстве. Некоторые из них собирают насекомых, найденных в Австралии, другие – зубы.
Если вам захотелось создать коллекцию, но вы пока не решили, что именно собирать, в этой подборке вы найдете много причудливых идей.
Напомним, жительница Германии 30 лет собирала туалетную бумагу.
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Кроме этого, мы рассказывали, сколько можно заработать на советских раритетах.
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