Что можно коллекционировать? 15 странных вещей, о которых вы даже не думали (фото)

Посмотрите на коллекции самых необычных предметов

Многие из нас что-то коллекционируют: магнитики и сувениры из путешествий, монеты, марки или аксессуары. Но есть те, для кого коллекционирование становится самой настоящей страстью и смыслом жизни.

Познакомьтесь с коллекционерами самых необычных предметов. Эти люди доказывают, что запретов не существует, когда речь идет о человеческом любопытстве. Некоторые из них собирают насекомых, найденных в Австралии, другие – зубы.

Если вам захотелось создать коллекцию, но вы пока не решили, что именно собирать, в этой подборке вы найдете много причудливых идей.

1. Камни идеальной формы

Фото: Tumblr

2. Предметы, которые когда-то глотали дети

Фото: Tumblr

3. Песок и грязь из разных уголков планеты

Фото: Tumblr

4. Испорченные мячи для гольфа

Фото: Tumblr

5. Листья клевера (4 и 5 листьев)

Фото: Tumblr

6. Резиновые утки

Фото: Tumblr

7. Зубы акулы

Фото: Tumblr

8. Спичечные коробки

Фото: Tumblr

9. Убитые комары

Фото: Tumblr

10. Мрамор 1800-х годов

Фото: Tumblr

11. Ластики в форме еды

Фото: Tumblr

12. Кубики

Фото: Tumblr

13. Замки

Фото: Tumblr

14. Старые мобильные телефоны

Фото: Tumblr

15. Таблетки экстази

Фото: Tumblr

Напомним, жительница Германии 30 лет собирала туалетную бумагу.

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Кроме этого, мы рассказывали, сколько можно заработать на советских раритетах.

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