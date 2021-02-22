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Чиновница назвала улицы города именами своего мужа и его родственников

Сегодня, 09:56

Губернатор уже принял решение ее уволить

Чиновница из города Кафр-Шукр (египетская провинция Кальюбия) дала нескольким улицам имена своего мужа и его родственников, после чего была уволена губернатором. Об этом пишет пишет газета el-Watan.

Директор департамента благоустройства нарушила закон, поскольку решение о присвоении названий улицам принимает местный народный совет или специальный комитет. В Египте сегодня улицы называют только в честь общественных деятелей или военных и полицейских, погибших при борьбе с террористами.

"Принято решение уволить главу департамента благоустройства города Кафр-Шукр после получения многочисленных жалоб жителей о том, что в новом генплане города несколько улиц переименовано в честь ее мужа и его родственников. Дело передано в административную прокуратуру для расследования и принятия законных мер в случае подтверждения фактов", – заявил губернатор Абдулхамид Хадджан.

Сама чиновница свою вину не признает и утверждает, что ей мстит житель города, который решил таким образом прославиться.

Напомним, что в честь выдающегося ученого Бориса Патона предложили переименовать улицы Московскую, Деловую или проспект Правды.

Кроме этого, мы писали, что градостроительный кадастр Киева начал оформлять справки о переименовании столичных улиц онлайн.

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Источник: elwatan.com
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