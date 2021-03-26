Часами напролет стучит в двери: лебедь пять лет терроризирует жителей города (фото)
Возможно, птица ищет еду или защищает территорию, которую считает своей
Жителей британского Нортгемптона терроризирует лебедь по кличке Седрик. Птица регулярно приходит к домам людей, прикладывает клюв к металлическим почтовым ящикам и начинает громко стучать – иногда часами напролет.
Никто не может понять, почему назойливая птица хулиганит вот уже пятый год подряд. Пенсионер Стивен Легг неоднократно пытался словить нарушителя общественного порядка, но безуспешно.
"Рядом с нашими домами есть небольшое озеро, выкопанное 20 лет назад для дренажа. Этот лебедь уже лет семь или восемь живет там со своей подругой. Он постоянно приходит к нам и стучит клювом по почтовому ящику", – жалуется 70-летний мужчина в комментарии таблоиду Mirror.
Мистер Легг в отчаянии прикрыл входную дверь и оставляет открытыми окно зимнего сада, чтобы почтальон мог оставлять там письма.
До сих пор не ясно, что заставляет Седрика дебоширить. Возможно, он ищет еду или защищает территорию, которую считает своей.
Запечатлеть лебедя на месте преступления удалось 63-летней медсестре на пенсии Венди Ховард. Женщина увидела птицу во время ежедневной прогулки.
Напомним, ранее в Киевской области пожарные спасли лебедей от гибели. Кроме этого, мы писали, что в Мариуполе из зоопарка украли яйца черных лебедей.
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