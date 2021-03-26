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Часами напролет стучит в двери: лебедь пять лет терроризирует жителей города (фото)

Сегодня, 09:46

Возможно, птица ищет еду или защищает территорию, которую считает своей

Жителей британского Нортгемптона терроризирует лебедь по кличке Седрик. Птица регулярно приходит к домам людей, прикладывает клюв к металлическим почтовым ящикам и начинает громко стучать – иногда часами напролет.

Никто не может понять, почему назойливая птица хулиганит вот уже пятый год подряд. Пенсионер Стивен Легг неоднократно пытался словить нарушителя общественного порядка, но безуспешно.

Фото: SWNS

"Рядом с нашими домами есть небольшое озеро, выкопанное 20 лет назад для дренажа. Этот лебедь уже лет семь или восемь живет там со своей подругой. Он постоянно приходит к нам и стучит клювом по почтовому ящику", – жалуется 70-летний мужчина в комментарии таблоиду Mirror.

Мистер Легг в отчаянии прикрыл входную дверь и оставляет открытыми окно зимнего сада, чтобы почтальон мог оставлять там письма.

Фото: SWNS

До сих пор не ясно, что заставляет Седрика дебоширить. Возможно, он ищет еду или защищает территорию, которую считает своей.

Запечатлеть лебедя на месте преступления удалось 63-летней медсестре на пенсии Венди Ховард. Женщина увидела птицу во время ежедневной прогулки.

Фото: SWNS

Напомним, ранее в Киевской области пожарные спасли лебедей от гибели. Кроме этого, мы писали, что в Мариуполе из зоопарка украли яйца черных лебедей.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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