Церковь 1888 года постройки превратили в роскошный особняк: фото до и после

Сейчас здание продается за немыслимые 1,2 млн долларов

Джонатон Хармер и Линн Перро из канадской организации Harper and Co купили заброшенную церковь Святых Сердец в городе Онтарио и превратили ее в роскошный особняк. Сейчас здание, построенное еще в 1888 году, продается за немыслимые 1,2 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Brian Ellis Sales Team.

Канадцы купили храм в 2018 году за 955 тысяч долларов и потратили больше двух лет на то, чтобы превратить его в дом мечты. Они справились с этой задачей блестяще.

Фото: Brian Ellis Sales Team

Когда Хармер и Перро зашли внутрь впервые, там почти ничего не было. Сейчас от церковного аскетизма не осталось и следа. Вместо этого – шикарный интерьер гостиной, три спальных и ванных комнаты.

Фото: Brian Ellis Sales Team

Любопытно, что новые владельцы здания решили сохранить крест, арочные окна и даже старинные светильники – они отремонтировали все и вернули на место. Также в храме остались полы из сосны, оригинальная обшивка и некоторые деревянные консоли на потолке.

Фото: Brian Ellis Sales Team

Правда, жить в этом доме теперь будет кто-то другой. Компания активно ищет покупателей.

Конечно, далеко не каждый может позволить себе покупку подобной недвижимости для себя или в подарок, но есть масса других приятных мелочей: ранее на сайте "Сегодня" вышел календарь подарков на апрель.

Напомним, ранее мы рассказывали, как американец превратил школьный автобус в дом для путешествий. На ремонт Майкл Фюрер потратил 35 тысяч долларов, а потом с друзьями отправился на Аляску и в Канаду.

Кроме этого, посмотрите, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином.

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