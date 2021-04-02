Будто Годзилла выходит из моря: загадочное явление удивило жителей США (видео)

Волны на побережье океана в Калифорнии окрашиваются в ярко-голубой цвет

Жителей американской Калифорнии повергли в шок волны аномального синего цвета. По словам экспертов, причиной светящейся воды стал биолюминесцентный планктон, скапливающийся у берегов в большом количестве.

На серии фотографий и видео, снятых местными жителями и опубликованных в Instagram, можно наблюдать необычный эффект, при котором океан окрашивается в ярко-голубой цвет. Так, на одном видео мужчина разводит руками в воде, оставляя светящиеся следы, а на другом ролике кто-то снимает яркие волны.

Неоновое свечение – результат реакции организмов на стрессовое состояние. Например, оно возникает при ударе волн о камни или при соприкосновении с песком.

"Будто Годзилла выходит из моря", "Удивительная природа!", "Жаль, что это случается так редко", "Вау! Хочу там оказаться", – комментируют увиденное пользователи Сети.

Кстати, ранее фотограф Патрик Койн из американского штата Калифорния провел несколько часов на пляже Ньюпорт и снял на видео захватывающее "световое шоу" с участием небольшой стаи дельфинов.

К сожалению, из-за локдауна в Калифорнию нам слетать не получиться в ближайшее время, но можно посмотреть новый выпуск YouTube-шоу пенсионера-влогера Деда Панч: он объяснил, что, где и когда будет закрыто в случае локдауна, а также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

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