Безумно красивые маски на портретах прошлых эпох взорвали Instagram (фото)
Волкер Гермес создает оригинальные фотоколлажи при помощи Photoshop
Немецкий художник Волкер Гермес прославился в Instagram благодаря нестандартному арт-решению – он добавил маски на портреты XVII-XVIII веков. Получается так круто, что от него уже фанатеет вся фэшн-индустрия!
Картины Гермеса не нарисованы вручную: это фотоколлажи, созданные при помощи Photoshop. Мастер очень тщательно подбирает фасон и принт для масок. Они сделаны из кружев, лент и цветочных декораций.
"Маски могут быть красивыми. Спасать жизни – это прекрасно", – уверен Волкер.
Серия фотоколлажей художника под названием "Скрытые портреты" стала частью выставки в Павии, городке на севере Италии. Однако выставку пришлось закрыть после начала второго локдауна.
Ранее Волкер работал в ателье, создавая костюмы для Дюссельдорфской оперы, миланской La Scala и Metropolitan в Нью-Йорке.
Вот его замечательные работы:
Напомним, ранее бизнесмен похвастался защитной маской из золота за четыре тысячи долларов. Кроме этого, мы писали, как в Сети высмеяли необычные маски для свадьбы во время COVID-19.
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