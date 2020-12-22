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Безумно красивые маски на портретах прошлых эпох взорвали Instagram (фото)

Сегодня, 11:21

Волкер Гермес создает оригинальные фотоколлажи при помощи Photoshop

Немецкий художник Волкер Гермес прославился в Instagram благодаря нестандартному арт-решению – он добавил маски на портреты XVII-XVIII веков. Получается так круто, что от него уже фанатеет вся фэшн-индустрия!

Картины Гермеса не нарисованы вручную: это фотоколлажи, созданные при помощи Photoshop. Мастер очень тщательно подбирает фасон и принт для масок. Они сделаны из кружев, лент и цветочных декораций.

"Маски могут быть красивыми. Спасать жизни – это прекрасно", – уверен Волкер.

Серия фотоколлажей художника под названием "Скрытые портреты" стала частью выставки в Павии, городке на севере Италии. Однако выставку пришлось закрыть после начала второго локдауна.

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Ранее Волкер работал в ателье, создавая костюмы для Дюссельдорфской оперы, миланской La Scala и Metropolitan в Нью-Йорке.

Вот его замечательные работы:

1. Женщина-загадка

Фото: Instagram | Volker Hermes

2. Отчаянный гламур

Фото: Instagram | Volker Hermes

3. Коронавирус не пройдет!

Фото: Instagram | Volker Hermes

4. Максимальный объем

Фото: Instagram | Volker Hermes

5. Мадам в черном

Фото: Instagram | Volker Hermes

6. Маска с черными полосками

Фото: Instagram | Volker Hermes

7. Год на карантине без стрижки

Фото: Instagram | Volker Hermes

8. В шляпе и с цветами

Фото: Instagram | Volker Hermes

9. С голубым бантиком

Фото: Instagram | Volker Hermes

Напомним, ранее бизнесмен похвастался защитной маской из золота за четыре тысячи долларов. Кроме этого, мы писали, как в Сети высмеяли необычные маски для свадьбы во время COVID-19.

Смотрите видео: как украинцы защищаются от коронавируса

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Источники: Сегодня , instagram.com/volker.hermes
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