Бездомный случайно пробрался к самолету Байдена и гулял там пять часов

Мужчине удалось незаметно пройти через несколько уровней безопасности

Бездомный провел пять часов, гуляя по американской военной базе Эндрюс, где базируется самолет президента США Джо Байдена. Мужчина прошел через несколько уровней безопасности и даже пробрался на авиалайнер, который стоял на взлетной полосе.

Инцидент произошел еще 4 февраля, но ВМС США рассказали об этом только сейчас.

Как показало внутреннее расследование, охранник был занят личными делами и пропустил бездомного без проверки документов. К тому же, в зоне стоянки самолетов не работали автоматические ворота.

Кстати, необычная экскурсия – это интересная идея для подарка близкому человеку. Хотя есть и множество других вариантов. Ранее мы подготовили специальный календарь весенних праздников, где можно выбрать прикольный презент для любимых людей.

Сюжет Екатерины Кикоть Видео: Сегодня

Сам нарушитель во время допроса объяснил, что у него не было плохих намерений – он просто хотел увидеть лайнеры. Во время импровизированного туристического похода любопытный мужчина также побывал на фуд-корте и в VIP-терминале.

Будет ли предъявлять ему обвинения, пока неизвестно.

Военная база Эндрюс, расположенная к югу от Вашингтона, является местом, откуда по служебным делам прилетают президент, министр обороны и другие высокопоставленные должностные лица США.

Напомним, 62-летний бездомный и зимой, и летом живет в лесу под Львовом. "Сегодня" наведались к мужчине и выяснили, почему он отказался от благ цивилизации и оставил семью и квартиру в городе.

Кроме этого, активисты-экспериментаторы из Харькова организовали интересный социальный проект, в рамках которого показали, как из украинского бездомного всего за несколько часов можно сделать красавца.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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