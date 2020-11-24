Белка съела перебродившие груши и опьянела (видео)

Курьезный ролик опубликовала Кэтлин Морлок из США – видео

Белка съела слишком много перебродивших груш и впала в состояние алкогольного опьянения. Курьезный случай произошел возле дома американки Кэтлин Морлок в штате Миннесота. Об этом пишет таблоид DailyMail.

По словам Кэтлин, она нашла в холодильнике несколько испорченных груш: одну часть женщина решила отдать домашней свинье по кличке Гамлет, а второю – скормила белке.

Однако Морлок не знала, что груши забродили. В результате объевшаяся ими пушистик опьянел: глаза у белки затуманились, и она начала терять равновесие, заваливаясь назад. Соответствующее видео Кэтлин опубликовала в Twitter.

По словам Морлок, с белкой уже все хорошо. На следующее утро она снова явилась подкрепиться и получила завтрак из кукурузы и семечек.

"Бедная малышка, – рассказывает Кэтлин. – Я так волновалась. Всю ночь не спала. Рада, что все обошлось".

Напомним, ранее житель российского Красноярска решил покормить белку в лесу и снял на видео ее забавную реакцию. Животное увидело орехи и подбежало к парню, но внезапно застыло в недоумении в нескольких сантиметрах от его руки.

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