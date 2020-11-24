Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Белка съела перебродившие груши и опьянела (видео)

Сегодня, 13:21

Курьезный ролик опубликовала Кэтлин Морлок из США – видео

Белка съела слишком много перебродивших груш и впала в состояние алкогольного опьянения. Курьезный случай произошел возле дома американки Кэтлин Морлок в штате Миннесота. Об этом пишет таблоид DailyMail.

По словам Кэтлин, она нашла в холодильнике несколько испорченных груш: одну часть женщина решила отдать домашней свинье по кличке Гамлет, а второю – скормила белке.

Однако Морлок не знала, что груши забродили. В результате объевшаяся ими пушистик опьянел: глаза у белки затуманились, и она начала терять равновесие, заваливаясь назад. Соответствующее видео Кэтлин опубликовала в Twitter.

По словам Морлок, с белкой уже все хорошо. На следующее утро она снова явилась подкрепиться и получила завтрак из кукурузы и семечек.

"Бедная малышка, – рассказывает Кэтлин. – Я так волновалась. Всю ночь не спала. Рада, что все обошлось".

Напомним, ранее житель российского Красноярска решил покормить белку в лесу и снял на видео ее забавную реакцию. Животное увидело орехи и подбежало к парню, но внезапно застыло в недоумении в нескольких сантиметрах от его руки.

Смотрите видео: в Киеве белка стала виновницей ДТП

Кроме этого, мы писали, как женщину арестовали за коварную месть бывшему с помощью агрессивных белок.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Белка, ты чего?" Кажется, появился самый смешной мем 2020 года: видео Полностью белая: белку с аномальной внешностью удалось снять на фото Для падающих в погоне за едой ежей поставили лестницу из кирпичей: видео
видео США курьез алкоголь белка
Реклама

Новости партнеров

Ось це форми! Українська біатлоністка поділилася пляжним знімком
Ось це форми! Українська біатлоністка поділилася пляжним знімком
Снимок Юрия Шатунова с женой поразил фанатов
Снимок Юрия Шатунова с женой поразил фанатов
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Кляр для відбивних: поради та оригінальні рецепти
Кляр для відбивних: поради та оригінальні рецепти

Популярные статьи

Сегодня, 11:35Food

Как есть сладкое и не поправляться

Сегодня, 05:07Психология

Гороскоп на сегодня 24 ноября: Овен может закатить вечериночку, а Тельцам нужно расслабиться

Вчера, 18:30Events

День Вооруженных сил Украины: дата, история и значение праздника

Вчера, 16:34Шоу-бизнес

Под песню Queen и аплодисменты: во Львове попрощались с Виктюком. Эксклюзив (видео)

Вчера, 14:40Шоу-бизнес

Мэрия Москвы подала в суд на Наташу Королеву: как певица обманула город

Вчера, 12:04Шоу-бизнес

Майли Сайрус – 28! Необычные образы скандальной звезды

Вчера, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня 23 ноября: Ракам нужно поучиться, а у Львов будет игривое настроение

Вчера, 00:06Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в тринадцатом эфире

22 ноябряШоу-бизнес

"Пойдем искать папу": вдова блогера Дмитрия Стужука рассказала детям о его смерти

22 ноябряАфиша

Скарлетт Йоханссон – 36! Лучшие роли секс-символа Голливуда

22 ноябряТехно

"Черная пятница – 2020": где искать самые выгодные скидки офлайн и в Сети

22 ноябряШоу-бизнес

"Я люблю!": 73-летний Бари Алибасов и его молодая любовница ждут ребенка

22 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 22-28 ноября: все знаки зодиака

22 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 22 ноября: Водолею нужно выйти из зоны комфорта, а Рыбам – не давить ни на кого своим авторитетом

21 ноябряШоу-бизнес

Кристина Горняк попала в ДТП на своем Range Rover. Ее хотели "развести" на деньги (видео)

21 ноябряFood

Исчерпывающий путеводитель по молоку: какое пить, а о каком лучше забыть

Новости партнеров

Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Как долго пациенты с Covid-19 могут быть заразны
Как долго пациенты с Covid-19 могут быть заразны
Что нужно проверить тем, кто переболел COVID-19: врач дала советы
Что нужно проверить тем, кто переболел COVID-19: врач дала советы
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Вымоет кальций из костей и спровоцирует диабет: этот завтрак – яд
Вымоет кальций из костей и спровоцирует диабет: этот завтрак – яд
Есть ли иммунитет у переболевших коронавирусом, ответили ученые
Есть ли иммунитет у переболевших коронавирусом, ответили ученые
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять