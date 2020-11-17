Бабушка помогла бесплодной дочери и родила собственную внучку (фото)

51-летняя женщина успешно забеременела, а 2 ноября родила ребенка

51-летняя Джулия Лавинг из американского города Чикаго родила собственную внучку. Женщина согласилась стать суррогатной матерью для бесплодной дочери — 29-летней Бреанны Локвуд и ее мужа Аарона. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Отмечается, что Локвуды четыре года не могли зачать ребенка. В результате пара обратилась в клинику по искусственному оплодотворению. Семья потратила 73 тысячи долларов на экстракорпоральное оплодотворение. Бреанна дважды забеременела, но оба раза потеряла детей.

Джулия предложила дочери стать суррогатной матерью для ее ребенка. Сначала Локвуд не принимала предложение всерьез, но позже согласилась.

Фото: instagram.com/ivf.surrogacy.diary

Фото: instagram.com/ivf.surrogacy.diary

Фото: instagram.com/ivf.surrogacy.diary

В марте 2020 года Лавинг успешно забеременела, а 2 ноября родила собственную внучку — Брайер Джульет.

Фото: instagram.com/ivf.surrogacy.diary

Фото: instagram.com/ivf.surrogacy.diary

Фото: instagram.com/ivf.surrogacy.diary

К слову, в США существует возрастное ограничение — суррогатной матери должно быть до 35 лет. Однако отличное состояние здоровья Лавинг позволило сделать исключение.

На прошлой неделе Брианна написала в подписи к фото в Instagram: "Просто живу. Это блаженство – быть матерью"!

Напомним, ранее 99-летней бабушке помогли подобрать слово, обозначающее работу ее внучки.

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