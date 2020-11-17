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Бабушка помогла бесплодной дочери и родила собственную внучку (фото)

17 ноября, 10:56

51-летняя женщина успешно забеременела, а 2 ноября родила ребенка

51-летняя Джулия Лавинг из американского города Чикаго родила собственную внучку. Женщина согласилась стать суррогатной матерью для бесплодной дочери — 29-летней Бреанны Локвуд и ее мужа Аарона. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Отмечается, что Локвуды четыре года не могли зачать ребенка. В результате пара обратилась в клинику по искусственному оплодотворению. Семья потратила 73 тысячи долларов на экстракорпоральное оплодотворение. Бреанна дважды забеременела, но оба раза потеряла детей.

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Джулия предложила дочери стать суррогатной матерью для ее ребенка. Сначала Локвуд не принимала предложение всерьез, но позже согласилась.

Фото: instagram.com/ivf.surrogacy.diary
Фото: instagram.com/ivf.surrogacy.diary
Фото: instagram.com/ivf.surrogacy.diary

В марте 2020 года Лавинг успешно забеременела, а 2 ноября родила собственную внучку — Брайер Джульет.

Фото: instagram.com/ivf.surrogacy.diary
Фото: instagram.com/ivf.surrogacy.diary
Фото: instagram.com/ivf.surrogacy.diary

К слову, в США существует возрастное ограничение — суррогатной матери должно быть до 35 лет. Однако отличное состояние здоровья Лавинг позволило сделать исключение.

На прошлой неделе Брианна написала в подписи к фото в Instagram: "Просто живу. Это блаженство – быть матерью"!

Напомним, ранее 99-летней бабушке помогли подобрать слово, обозначающее работу ее внучки.

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Кроме этого, мы писали, как 69-летняя "бабушка-Халк" установила мировой рекорд.

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Источник: instagram.com/ivf.surrogacy.diary
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