Баба Нюся: 28-летняя блогерша со Львова покоряет соцсети колоритными присказками

У блогерши уже 162 тысяч подписчиков в Instagram и ей платят за рекламу

Большинство женщин стараются отсрочить старость, но есть и такие, кто умышленно добавляет на лицо морщин, а в волосы – седины. 28-летняя блогер из Львова Виктория Ильчук покоряет соцсети в образе 82-летней бабушки. В своем Instagram она уже имеет более 162 тысяч подписчиков, и еще около 30 тысяч – в YouTube.

Баба Нюся с галицким юмором рассказывает о закрутках, погоде, семье – о чем-угодно. Откуда черпает вдохновение и сколько денег зарабатывает на бабке, девушка рассказала телеведущей информационно-развлекательного шоу на телеканале "Украина 24" "Сегодня. Утро. Выходной" Юлии Галушко.

Ведущая Юлия Галушка Фото: пресс-служба

Откуда вообще взялась эта бабка?

Девушка говорит, что больше фантазирует, когда придумывает истории, но много слушает людей. Она живет в селе возле Львова и слышит много различных диалектов и история. Особенно продуктивными в этом плане стали поездки на учебу на электричке – там можно было много разных историй и диалектов услышать.

Именно так и появился образ Бабы Нюси. Дальше уже подписчики подсказали, что ей нужна семья, подруга – так и начала появляться вся картинка.

Не обижаются ли соседки за такой образ?

Соседки на Бабу Нюсю не обижаются, ведь она очень позитивная женщина, все ее любят. Она не является прототипом какой-то бабушки – это сборный образ. А соседи смотрят и подсказывают, что еще можно было бы сказать или сделать.

Сколько можно заработать на образе бабушки и кто платит эти деньги?

Рекламодатели у блога девушки уже есть. Поскольку она предприниматель и блогер, то деньги берет за рекламу. Причем реклама может идти как от самой блогерши, так и от Бабы Нюси.

Вот только назвать сумму, которую зарабатывает блогерша в образе бабушки, так и не смогла, ведь все зависит от того, сколько рекламы кто закажет.

Как работает 28-летняя блогерша в образе 82-летней бабушки – подробнее смотрите в сюжете:

Тем временем другая блогерша София Стужук снялась в откровенной фотосессии для Playboy.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться