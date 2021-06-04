Аудиозапись секса гостей свингер-клуба неожиданно прозвучала в эфире радиостанции

Фрагмент эфира, на котором слышны женские и мужские стоны, был опубликован в Twitter-аккаунте радиостанции Radio4

Луиза Фишер записала на диктофон секс гостей свингер-клуба Фото: Сегодня

26-летняя журналистка из Дании Луиза Фишер в ходе репортажа записала на диктофон секс гостей свингер-клуба. Фрагмент эфира, на котором слышны женские и мужские стоны, был опубликован в Twitter-аккаунте радиостанции Radio4.

"Предупреждение: стало жарко как для нашего репортера, так и для гостей", – отмечено в подписи к этому ролику.

Луиза Фишер снимала репортаж о возобновлении работы развлекательного заведения Swingland недалеко от Копенгагена после смягчения мер по борьбе с коронавирусом. Журналистка спрашивала гостей об их впечатлениях.

"Мне показалось, что люди в клубе свингеров гораздо вежливее друг с другом, чем, например, в обычных барах или клубах", – отметила Луиза, подойдя к большой кровати.

Луиза Фишер записала на диктофон секс пары свингеров Фото: twitter.com/radio4dk

Программный менеджер радиостанции Тина Крагелунд высоко оценила "усилия" Фишер. "Я думаю, что это круто, когда наши репортеры экспериментируют с другой журналистикой", – отметила она.

В комментарии для шведской телекомпании SVT Крагелунд отметила, что Radio4 "не боится контакта с чем-то столь же универсальным, как секс".

Напомним, 29-летнюю Клэр Дженкинс, лейтенанта Королевского военно-морского флота Великобритании, и ее бойфренда-моряка Лиама Доддингтона обвиняют в создании видеороликов сексуального характера на сверхсекретной атомной подводной лодке.

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Кроме этого, 36-летняя чешка занялась оральным сексом с 24-летним сербом, пытающимся ограбить заправку в Братиславе. Таким необычным образом женщина хотела выиграть время до приезда правоохранителей. Также нельзя исключать версию, что она удовлетворяла мужчину за деньги.

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