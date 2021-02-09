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Аномальный случай: 39-летняя женщина дважды забеременела за три недели (фото)

Сегодня, 10:02

Это могло произойти из-за таблеток для лечения бесплодия, предполагают врачи

39-летняя Ребекка Робертс из Великобритании забеременела дважды за три недели и родила двойню. По словам удивленных врачей, это могло произойти из-за таблеток для лечения бесплодия, которые принимала женщина. Об этом сообщает издание News 18.

Двойная беременность в медицине называется суперфетацией. Она встречается в медицинской практике крайне редко: в мире зафиксировано всего около дюжины подобных случаев.

Фото: Instagram | Rare Special Twins

Робертс забеременела дочерью Розали, когда уже вынашивала сына Ноя. "Я даже не знала, что можно забеременеть, будучи уже в положении", – призналась она.

Двойня появилась на свет раньше запланированного срока – в сентябре 2020 года на 33-й неделе.

Фото: Instagram | Rare Special Twins

Британке вынужденно сделали кесарево сечение из-за проблем с пуповиной плода.

Фото: Instagram | Rare Special Twins

При рождении Ной весил два килограмма, а его сестра – всего 1,2 килограмма.

Фото: Instagram | Rare Special Twins

Два с половиной месяца Розали находилась в больнице под присмотром врачей, после чего ее благополучно выписали домой, где ее уже ждал любящий отец – 43-летний Рис Уивер.

Фото: Instagram | Rare Special Twins

Напомним, ранее произошла не менее удивительная история. 32-летняя британка Мелани Бассетт с врожденным пороком, из-за которого в организме формируются две матки, родила тройняшек. В одной матке она выносила двойню, во второй – третьего ребенка. Бассетт стала первой женщиной в Британии, кто смог сделать это.

Смотрите видео: экстремальные роды звезд

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Кроме этого, беременная близнецами Джоанн Рейли из британского города Свинтон дважды родила в течение двух суток.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: instagram.com/roberts.supertwins
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