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Американец занимается необычным серфингом с козлами

Сегодня, 17:05

Козлы помогают детям побороть страх воды и научится серфингу

Встать на доску с козлами. Необычный способ обучения серфингу придумал американец Дан Макгрегор. Как это работает – далее в материале.

Видео: Сегодня

Однажды американец Дан Макгрегор случайно взял с собой животных на отдых и заметил, что тем нравится, как он становится на доску. С тех пор не только отдыхает с рогатыми, но и берет их на обучение с детьми.

Серфингист говорит, козлы помогают малышам побороть страх воды и научится серфингу.

Тем временем Кипр, Хорватия, Таиланд и Турция назвали условия отдыха для украинских туристов во время пандемии.

К слову, 5 важных фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Тем временем мы выяснили, чем занять детей дома на карантине: 5 нескучных занятий для детей на время локдауна.

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серфинг козел развлечение
Источник: Сегодня
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