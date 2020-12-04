Акулы окружили голую модель Playboy в водах Тихого океана (видео)

Девушка нырнула к хищницам, чтобы сделать атмосферные кадры для нового календаря

Голая бельгийская модель Мариса Папен, часто снимающаяся для журнала Playboy, была окружена акулами в водах Тихого океана. Как выяснилось, девушка нырнула к хищницам, чтобы сделать атмосферные кадры для нового календаря Earth Family.

Папен утверждает, что за 45 минут съемки она специально ныряла к галапагосским, рифовым и тигровым акулам около 20 раз. Фотосессия прошла у побережья гавайского острова Оаху.

"Плавание с акулами – очень интересный опыт в моей жизни, – передает слова 28-летней модели таблоид Daily Mail. – Я хотела разрушить стигмы и табу, поскольку нагота считается в нашем обществе таким же плохим явлением, как и акулы. Нужно было бросить вызов зрителям, взглянув на этих великолепных существ другими глазами".

Фото: Benjamin Ono / Earth Family / Real

Мариса Папен – модель из Бельгии. Она часто снимается обнаженной возле известных достопримечательностей по всему миру (Ватикан, Стена плача в Иерусалиме, стамбульский собор Святой Софии).

Читайте также: Реакцию парня на обнажившуюся в супермаркете модель Playboy сняли на видео

После провокационной фотосессии в храмовом комплексе Карнак недалеко от египетского города Луксор в 2017 году Мариса вместе со своим фотографом чуть не попала в тюрьму. По информации следствия, они осталась в комплексе после закрытия, чтобы сделать фотографии в стиле "ню". Судья сделал им предупреждение и отпустил.

Фото: Benjamin Ono / Earth Family / Real

Фото: Benjamin Ono / Earth Family / Real

Фото: Benjamin Ono / Earth Family / Real

Напомним, сотрудники авиакомпании Southwest Airlines едва не выгнали из самолета 26-летнюю модель Playboy Ив Мари. Женщине, которая собиралась лететь из Далласа в Талсу вместе со своим семилетним сыном, сделали замечание из-за ее откровенного наряда.

Смотрите видео: как девушка с не модельной фигурой получила корону на конкурсе красоты

Кроме этого, модель потратила 37 миллионов гривен, чтобы быть похожей на Ким Кардашьян.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться