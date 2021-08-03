Актеры сериала "Друзья" выпустили свой мерч ради благотворительности – что они продают

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Дэвид Швиммер и Мэтью Перри создали совместную благотворительную коллекцию различной продукции с собственными портретами

Актеры сериала «Друзья» выпустили свой мерч ради благотворительности / Фото: instagram.com/courteneycoxofficial, instagram.com/jenniferaniston, instagram.com/_schwim_

Теперь можно купить футболки, свитшоты, бейсболки и даже чашки с яркими принтами. И не только с изображением главных героев сериала "Друзья", а и с наиболее яркими цитатами. Об этом рассказали сами актеры в своих соцсетях, где наглядно продемонстрировали, как все будет выглядеть.

Дженнифер Энистон опубликовала в Instagram селфи, где показала себя в лавандовом свитшоте с изображением Моники и ее фразой с сериала "Я знаю", а также в черной бейсболке с надписью "У нас точно не было перерыва".

Свои фото она сопроводила таким описанием:

С радостью представляю вам некоторые вещи из первой в истории коллекции мерча "Друзья". Половина моего дохода от продаж этой ограниченной серии пойдет в фонд Americares — организации, которую я люблю … Она занимается оказанием психологической и медицинской помощи сообществам и отдельным людям, пострадавшим от Covid-19.

Ее коллега по сериалу актер Дэвид Швиммер в своем Instagram опубликовал фото в черной футболке с принтом, где изображены силуэты Роса и Рейчел на фоне красного сердца с надписью "лобстеры".

Лиза Кудроу сфотографировалась в черной футболке с надписью "У нас был перерыв", Кортни Кокс надела белую футболку со сценой с интро сериала, где все актеры сидят у фонтана.

Мэтт Леблан показал чашку с принтом, где Джои надел всю одежду Чендлера, ну а Мэттью Перри одел футболку с принтом Чендлера.

Отмечается, что каждый из актеров выбрал собственный благотворительный фонд, куда будут направлены все отчисления с продажи мерча. Известно, что коллекция будет доступна всего 4 недели.

В спецэпизоде "Друзья: Воссоединение", который на украинском озвучили актеры дубляжа, чьими голосами говорили герои еще в 2000-х, шесть актеров вспомнают самые яркие моменты шоу. С ними снялись и сами создатели сериала, а также ведущий Джеймс Корден и другие приглашенные звезды, включая Леди Гагу и Риз Уизерспун. В итоге получилось удивительно эмоциональное ток-шоу, наполненное неожиданными откровениями, воспоминаниями и эмоциями актеров.

Смотрите видео, как Дженнифер Энистон стала рекордсменкой Instagram: