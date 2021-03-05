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8 причин ненавидеть 8 Марта и все, что с ним связано

Сегодня, 13:35

Мы призываем вас подумать о темной стороне этого светлого праздника

Далеко не все из нас любят 8 Марта, но этот весенний праздник вряд ли обойдет вас стороной. Пока всевозможные и невозможные рекламные площадки заваливают потенциальных покупателей самыми необычными подарками к женскому дню, Сегодня.Lifestyle призываем вас подумать о темной стороне этого светлого дня.

Мы видим как минимум 8 причин ненавидеть 8 Марта – вот они:

1. Парад абсурдных открыток

Мужчины, как правило, не заморачиваются над текстами поздравлений, а используют уже готовый джентельменский набор открыток со стихами неизвестного происхождения, традиционной "восьмеркой" в центре и букетом тюльпанов, "путешествующим" в интернете с 2005 года.

2. Миграция безделушек

8 Марта – это именно тот день в году, когда валяющиеся дома безделушки, неподписанные открытки, бессмысленные подарки и попросту хлам в ваших глазах неожиданно приобретают невиданную ранее ценность. Самое главное – преподносить эти вещи с особым трепетом и любовью, не выдавая душевного облегчения и радости.

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3. Цветы по цене наркотиков

Если сэкономить на "мартовских букетах", можно две недели кормить семью из трех человек. Вот просто интересно, где уважаемые бабушки-торговки берут эти тюльпаны? Доставляют чартерным рейсам прямо из королевских полей Голландии?

4. Повышенная концентрация пьяных мужчин

Выпивших женщин на 8 Марта мы еще можем понять и простить. Но какая такая эмансипация заставляет пить мужчин? Неужели они так напиваются из-за внезапно свалившегося на них счастья?

5. Мать из дома – горе в семье

"А где у нас…", "А как это делать…", "Куда звонить, если…" – телефонные линии на 8 Марта становятся буквально горячими и часто нервно обрываются из-за подобных вопросов от несамостоятельных мужчин, оставленных на хозяйстве.

6. "Ты меня не любишь"

Забыть о презенте на 8 Марта очень сложно, а вот выбрать не тот подарок – как два пальца об асфальт. Набор кастрюль вместо кольца с бриллиантом, плойка вместо похода в ресторан, фикус вместо букета красных роз.

Но в этом есть и положительный момент: у мужчин будет уникальная возможность услышать из уст любимой женщины всю неприкрытую правду о себе.

7. Ярмарка тщеславия в Facebook и Instagram

Соцсети в этот день заполнены контентом двух видов – фотографиями девушек и женщин с букетами/подарками (в разных интерьерах, позах и ракурсах) и сообщениями о смене статуса в личных отношениях.

8. Грустные последствия невыносимой легкости бытия

9 марта отмечаем годовщину со дня рождения выдающегося украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Именно поэтому женщинам, работающим в сфере культуры и образования, нужно тщательно скрывать последствия предыдущего праздника.

Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить на 8 Марта, чтобы угодить: оригинальные идеи подарков для женщин.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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Источники: Сегодня , memesmix.net
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