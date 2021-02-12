Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

7 причин ненавидеть День святого Валентина и все, что с ним связано

Сегодня, 11:20

Одни ждут не дождутся 14 февраля, а другие пытаются выбросить этот день из своей жизни

Да, совсем скоро нас постигнет День святого Валентина. Этот тот самый праздник, когда любовь просто витает в воздухе, переполняя сердца людей, и невозможно от нее спастись.

Одни ждут не дождутся романтического 14 февраля, а другие пытаются выбросить этот день из своей жизни. Мы решили выяснить – почему?

Как оказалось, на это есть весомые причины.

К слову, если вы еще не решили, как провести День святого Валентина, то мы идем вам на помощь – вот 14 креативных идей для влюбленных, о том, как нескучно провести день вместе.

1. Космические цены

Наверняка, вы замечали, что цены на цветы и некоторые ходовые подарки накануне Дня святого Валентина резко начинают расти.

Рассматривая цифры продаж конфет, цветов и открыток, реализованных в преддверии 14 февраля, многие сходятся на том, что День всех влюбленных – один большой и гениальный маркетинговый трюк.

Читайте также:
Что дарить на 14 февраля каждому знаку зодиака

Согласитесь, бизнесу тоже нужно как-то выживать. Вот он и выживают от Нового года, Рождества и других зимних праздников до Дня святого Валентина, 8 Марта и майских праздников.

2. 14 февраля – день разочарования

Именно в этот день многие пары ссорятся, хотя об этом не принято говорить. Букет оказался слишком маленьким, подарок – купленным по акции, а ресторан – притоном для маргиналов.

Иногда, чтобы порадовать любимого человека, достаточно приготовить вкусный ужин, убрать в доме, постирать или починить годами скрипящий кухонный шкафчик. Сделайте это.

3. Невозможно зайти в соцсети

14 февраля они переполнены всем, кроме здравого смысла. Одни делятся фотографиями уже упомянутых выше букетов и подарков, а также самим существованием любящего их человека, другие – постят мемы и пытаются всевозможными способами высмеять первых.

4. Оккупация салонов красоты

Привычный график стрижки и маникюра в начале февраля нарушается. Записаться в салон красоты или парикмахерскую в это время невозможно: свободных мест нет, а если есть, то в очень неудобное время.

Многие почему-то думают, что ухаживать за собой нужно только по праздникам. Не делайте так.

5. Ненормированный рабочий график

Представьте себе, что ваша девушка или парень – хирург. Да, людям нужно делать операции даже по праздникам. А вы рискуете провести День святого Валентина с пивом и пиццей, сотый раз пересматривая очередную серию "Друзей".

6. День святого Валентина ничего не меняет в жизни

После поэтического 14 февраля, как ни странно, наступит весьма прозаическое 15 февраля. Вопрос: чем этот день хуже? Почему не признаться в любви и не сделать подарок любимому человеку 16 февраля. Наверное, мы никогда этого не узнаем.

7. Депрессия для одиноких

Если у вас нет любимого человека, то прожить 14 февраля и не впасть в депрессию – это целый квест. Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы не быть публичной.

Но некоторые люди считают, что они просто обязаны рассказать историю своей большой любви не понятно кому и непонятно зачем. Держите, пожалуйста, себя в руках.

Напомним, что делать 14 февраля, если вы без пары: пять идей.

Смотрите также видео, как зарабатывают на Дне святого Валентина:

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что дарить на 14 февраля каждому знаку зодиака Как киноманам необычно отметить День влюбленных 14 оригинальных идей ко Дню святого Валентина для влюбленных Что украинцы чаще всего покупают на 14 февраля — список подарков
праздники День святого Валентина день всех влюбленных
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи

Популярные статьи

Сегодня, 11:28Events

Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам

Сегодня, 05:10Психо

Гороскоп на сегодня 12 февраля: Весы рискуют стать банкротом, а Скорпиону нужно притормозить

Вчера, 19:39Events

Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

Вчера, 17:08Звездно

Камалия отреагировала на слова Поляковой, которая назвала ее "сисястой и с толстыми ногами"

Вчера, 16:02Events

Китайский Новый год: удивительные традиции и приметы праздника

Вчера, 13:31Events

Китайский Новый год-2021: дата, история и традиции праздника

Вчера, 13:14Вкусно

Какая пицца идеально подойдет каждому знаку зодиака — 12 начинок

Вчера, 13:01Звездно

Эволюция голливудской красотки: как менялась внешность именинницы Дженнифер Энистон

Вчера, 11:43Звездно

Сын Чапкиса прокомментировал состояние отца: "Пожалуйста, молитесь"

Вчера, 10:19Звездно

Леся Никитюк объяснила, почему не примет участие в "Холостячке": видео

Вчера, 05:39Психо

Гороскоп на сегодня 11 февраля: Раку и Козерогу нельзя лениться

10 февраляВкусно

Китайский Новый год-2021: 6 рецептов к празднику

10 февраляВкусно

5 полезных орехов: какие можно есть, а кому от них лучше отказаться

10 февраляЗвездно

Фигура Ани Лорак удивила поклонников: "Что с ребром?"

10 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 10 февраля: Водолею нужно продумывать каждый шаг, а Рыбам быть аккуратнее с деньгами

9 февраляЗвездно

Мишина показала себя с Эллертом в постели: фото

Новости партнеров

Шоколадный торт Минутка без выпечки из печенья (рецепт)
Шоколадный торт Минутка без выпечки из печенья (рецепт)
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
У російської співачки, яка трагічно померла, народився син
У російської співачки, яка трагічно померла, народився син
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму
Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму
«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять