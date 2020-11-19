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5 позорных случаев на шоу "Кто хочет стать миллионером". Эти люди пугают своими знаниями (видео)

Сегодня, 16:02

Мы сделали подборку самых забавных курьезов в истории этого интеллектуального шоу

Многие зрители любят смотреть интеллектуальные шоу, где игроки блещут своей сообразительностью, эрудицией и логикой. Но иногда участники не знают ответы на самые элементарные вопросы (или им не хватает смелости), и случаются очень досадные ошибки. Как в случае с участницей из Аргентины, которая не знала, где находится Украина, и в 2019 году с треском вылетела из игры.

Мы решили сделать подборку самых забавных курьезов в истории шоу "Кто хочет стать миллионером"! А вы знаете правильные ответы?

1. Что вращается вокруг Земли

Итак, во французской версии шоу "Кто хочет стать миллионером" участнику задали вопрос "Что вращается вокруг Земли: Луна, Солнце, Марс или Венера?". Мужчина не смог дать ответ и обратился за подсказкой зала, который ему очень "помог": 56% проголосовало за Солнце. В итоге – провал и занесение в летопись самых курьезных случаев в истории программы.

2. Где находится Великая Китайская стена

Выпускница Стамбульского университета Су Айхан, участвуя в местной телепередаче "Кто хочет стать миллионером", не смогла самостоятельно ответить на вопрос, где находится Великая Китайская стена. Бывает…

3. Череп и скрещенные кости – что это за символ

Еще дальше пошла учительница по естествознанию Пэт Лукас из Великобритании. Она не ответила на элементарный вопрос школьной программы: "Череп и скрещенные кости – это предупреждающий символ, который конкретно указывает на то, что это вещество…". Лукас не знала, что речь идет о "токсичности".

4. Знал ответ на последний вопрос, но решил уйти

Участник британской версии шоу "Кто хочет стать миллионером" Эндрю Таунсли мог правильно ответить на все вопросы, но не сделал этого и покинул шоу с 500 тысячами фунтов стерлингов.

Таунсли сомневался в ответе на последний вопрос "Какая из этих культовых гонок была впервые проведена раньше?". Варианты: "24 часа Ле-Мана", "Гран-при Монако", "500 миль Индианаполиса" и "Гонки на острове Мэн ТТ". Мужчина использовал подсказку и позвонил другу, но тот ничем не смог ему помочь. Поэтому британец решил не рисковать и предпочел уйти.

5. Где находится Украина

Ну и последний нашумевший случай произошел в 2019 году – на аргентинской версии "Кто хочет стать миллионером?" (Quiуn quiere ser millonario) участница не смогла ответить на вопрос, где находится Украина, и проиграла, потеряв все деньги… Мы можем простить почти все, но это реально позор!

Telefe (@telefe)

Напомним, ранее Клод Гезодж из американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, неожиданно разбогател благодаря случайности.

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Источники: Сегодня , red-red.ru
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