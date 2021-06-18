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42-летний канатоходец прогулялся над кампусом колледжа в Баффало (видео)

Сегодня, 15:03

Раньше отчаянный канатоходец покорял высоты над Таймс-сквер в Нью-Йорке, Ниагарским водопадом и даже над устьем активного вулкана в Никарагуа

Канатоходец показал новый трюк в Буффало
Канатоходец показал новый трюк в Буффало
Фото: скриншот

Между небом и землей. Американский канатоходец Ник Валленда поразил публику зрелищным трюком. Воздушный гимнаст прогулялся над кампусом колледжа в городе Баффало. Как ему это удалось – далее в материале.

Длина троса, по которому прошелся канатоходец – сотня метров. Впрочем, для 42-летнего Валленды это скорее разминка, чем полноценный трюк.

Все потому, что раньше отчаянный канатоходец покорял высоты над Таймс-сквер в Нью-Йорке, Ниагарским водопадом и даже над устьем активного вулкана в Никарагуа.

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Такие трюки очень впечатляют и запоминаются. Но вот дано это далеко не каждому. Но, если вы хотите, чтобы в конце лета вам тоже было, что вспомнить и рассказать – скорее читайте наш календарь летних лайфхаков. Здесь вы найдете 10 креативных идей, которые сделают эту горячую пору незабываемое.

Ранее россиянин прикрепил канат к ягодицам и прыгнул с 27-метровой высоты. Тогда действия экстремала координировали четыре человека. Но все же повторять такой трюк точно не стоит, ведь это опасно для жизни.

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Источник: Сегодня
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