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28-летний мужчина нашел в секонд-хенде 10 тысяч долларов (фото)

Сегодня, 05:55

Он работает сортировщиком вещей на Тайване

28-летний сортировщик старых вещей на Тайване Хуан Чи-лунь нашел несколько красных конвертов с деньгами в одежде, которую горожане сдали на благотворительность. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Мужчина старательно распределял вещи, собранные для нуждающихся, и обнаружил среди одежды 284 тысячи новых тайваньских долларов (около 10 тысяч американских долларов). Он сразу сообщил о находке начальнику, тот передал мешок с вещами и хранившимися там деньгами в полицию. Правоохранители нашли среди одежды документы 72-летней хозяйки денег по фамилии Чжоу.

28-летний Хуан Чи-лунь нашел 10 тысяч долларов
Фото: Taichung Nantung District Environmental Protection Bureau

Как выяснилось, муж Чжоу не знал, что в старых вещах лежат конверты с наличными средствами, и сдал одежду. Жена объяснила, что откладывала эти деньги на пенсию и свадебный подарок для дочери. В знак благодарности за возвращение заначки Чжоу принесла Чи-луню и его коллегам корзину яблок.

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Напомним, ранее мы писали о нидерландце по имени Хенк Лаарманс, который нашел на секонд-хенде картину неизвестного автора и купил ее за 75 евро. Однако позже оказалось, что реальная цена пейзажа намного выше.

Смотрите видео: секреты покупок в секонд-хенде

Кроме этого, мы рассказывали, что дизайнерский секонд-хенд набирает популярность.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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