24-летняя девушка потратила четыре миллиона гривен субсидии на шопинг

Ей грозит до 30 лет лишения свободы и штраф

24-летняя Жасмин Джонни Клифтон из США спустила на шопинг 149 тысяч долларов (4,1 млн грн), полученных от государства в качестве субсидии. Девушка утверждала, что в связи с пандемией коронавируса она "понесла значительный ущерб" и нуждалась в финансовой помощи. Об этом сообщает CNN.

Администрация малого бизнеса США выплатила Жасмин 149 тысяч долларов субсидии. Все эти деньги американка потратила на покупки роскошных подарков. Клифтон делала покупки в магазинах Louis Vuitton, Nordstrom, Neiman Marcus, IKEA, а также в ювелирных салонах, торгующих бриллиантами.

Клифтон грозит до 30 лет лишения свободы и штраф в размере 1,2 миллиона долларов. В судебном протоколе отмечается, что девушка была освобождена под залог в 25 тысяч долларов.

Адвокат обвиняемой отказался давать комментарии по поводу произошедшего.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие субсидии получают украинцы. Также мы писали, как доказать государству, что имеешь право на субсидию.

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