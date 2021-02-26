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24-летняя девушка потратила четыре миллиона гривен субсидии на шопинг

Сегодня, 13:02

Ей грозит до 30 лет лишения свободы и штраф

24-летняя Жасмин Джонни Клифтон из США спустила на шопинг 149 тысяч долларов (4,1 млн грн), полученных от государства в качестве субсидии. Девушка утверждала, что в связи с пандемией коронавируса она "понесла значительный ущерб" и нуждалась в финансовой помощи. Об этом сообщает CNN.

Администрация малого бизнеса США выплатила Жасмин 149 тысяч долларов субсидии. Все эти деньги американка потратила на покупки роскошных подарков. Клифтон делала покупки в магазинах Louis Vuitton, Nordstrom, Neiman Marcus, IKEA, а также в ювелирных салонах, торгующих бриллиантами.

Клифтон грозит до 30 лет лишения свободы и штраф в размере 1,2 миллиона долларов. В судебном протоколе отмечается, что девушка была освобождена под залог в 25 тысяч долларов.

Адвокат обвиняемой отказался давать комментарии по поводу произошедшего.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие субсидии получают украинцы. Также мы писали, как доказать государству, что имеешь право на субсидию.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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