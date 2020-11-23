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15 шокирующих свадебных тортов, от которых голова идет кругом (фото)

Сегодня, 09:43

Мы сделали смешную подборку самых странных и нелепых свадебных десертов

Для многих гостей самой важной частью свадьбы является торт. Интерьер ресторана, платье невесты, развлечения – все это хорошо, но лакомство ничем другим заменить просто невозможно. Хотя иногда украшение праздничного десерта, мягко говоря, вызывает у гостей недоумение и шок.

Сегодня.Lifestyle сделали смешную подборку самых странных и нелепых свадебных тортов, которые одним своим видом могут испортить весь праздник.

1. Торт на пляже

Фото: Imgur.com

2. Свадебный торт из суши

Фото: Imgur.com

3. Торт с грязными игрушечными грузовиками

Фото: Imgur.com

4. По мотивам мультфильма "Шрек"

Фото: Imgur.com

5. Когда жених очень любит мясо

Фото: Imgur.com

6. Лучший торт для автомобилиста

Фото: Imgur.com

7. Торт со съедобными сахарными устрицами

Фото: Imgur.com

8. Торт для охотника

Фото: Imgur.com

9. Торт от друзей с любовью

Фото: Imgur.com

10. Когда жених зависим от компьютерных игр

Фото: Imgur.com

11. Замок для невесты

Фото: Imgur.com

12. Но идея была хорошая...

Фото: Imgur.com

13. Павлин

Фото: Imgur.com

14. Жених и невеста через 20 лет

Фото: Imgur.com

15. Ожидание и реальность

Фото: Imgur.com

Напомним, ранее мы писали о молодой матери по имени Кейт Кирвен (Kate Kirven) из Великобритании, которая испекла шестилетнему сыну праздничный торт на день рождения и наткнулась на стену непонимания.

Смотрите видео, какие торты начали делать в мире из-за коронавируса:

Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали о красотке, которая "упала" лицом в праздничный торт: курьезное видео.

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Источник: Сегодня
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