15 шокирующих свадебных тортов, от которых голова идет кругом (фото)
Мы сделали смешную подборку самых странных и нелепых свадебных десертов
Для многих гостей самой важной частью свадьбы является торт. Интерьер ресторана, платье невесты, развлечения – все это хорошо, но лакомство ничем другим заменить просто невозможно. Хотя иногда украшение праздничного десерта, мягко говоря, вызывает у гостей недоумение и шок.
Сегодня.Lifestyle сделали смешную подборку самых странных и нелепых свадебных тортов, которые одним своим видом могут испортить весь праздник.
Напомним, ранее мы писали о молодой матери по имени Кейт Кирвен (Kate Kirven) из Великобритании, которая испекла шестилетнему сыну праздничный торт на день рождения и наткнулась на стену непонимания.
Смотрите видео, какие торты начали делать в мире из-за коронавируса:
Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали о красотке, которая "упала" лицом в праздничный торт: курьезное видео.
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