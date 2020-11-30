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15 невероятных исторических снимков, о существовании которых вы вряд ли догадывались

Сегодня, 14:14

Посмотрите на строительство Эйфелевой башни, молодую королеву Елизавету и детский снимок Фредди Меркьюри

Сложно представить, как много секретов скрывает от нас история. К сожалению, крайне редко выпадает шанс немного приоткрыть эту завесу тайны. Давайте перенесемся в те времена, когда каждый снимок был уникальным, а не одним из сотен похожих друг на друга, хранящихся на наших смартфонах.

Сегодня.Lifestyle собрали редкие исторически кадры, которые вы вряд ли видели раньше.

1. Статуя Давида, Микеланджело. Скульптура облицевали кирпичом, чтобы защитить от бомб во время Второй мировой войны.

Фото: Reddit

2. Арестованный за переодевание мужчина выходит из полицейского фургона. Нью-Йорк, 1939 год.

Фото: Reddit

3. Девять королей Европы впервые сфотографированы вместе, 20 мая 1910 года.

Фото: Reddit

4. Члены голландского сопротивления празднуют смерть Адольфа Гитлера, апрель 1945 года.

Фото: Reddit

5. Молодая королева Елизавета в роли механика во время Второй мировой войны.

Фото: Reddit

6. Солдаты возвращаются домой с Великой Отечественной войны, 1945 год.

Фото: Reddit

7. Фредди Меркьюри с мамой, 1947 год.

Фото: Reddit

8. Полицейский в Сан-Франциско ругает мужчину за то, что он не носит маску во время пандемии гриппа, 1918 год.

Фото: Reddit

9. Луи Армстронг играет для своей жены. Египет, 1961 год.

Фото: Reddit

10. Внутри самолета, 1930 год.

Фото: Reddit

11. Рабочие строят Эйфелеву башню, 1924 год.

Фото: Reddit

12. Гангстеры прячут лица на суде над Аль Капоне, 1931 год.

Фото: Reddit

13. Строительство моста Золотые ворота, 1934 год.

Фото: Reddit

14. Украинские иммигранты празднуют смерть Сталина, 1953 год.

Фото: Reddit

15. Блок управления Чернобыльской АЭС, 18 апреля 1983 года.

Фото: Reddit

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Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle показывали, как бы выглядели сейчас Роксолана и Сулейман: 12 фото, которых нет в учебниках. Кроме этого, мы рассказывали о 12 женщинах, которых стилист за пару часов превратил в красоток.

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Источник: Сегодня
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