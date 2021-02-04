15 музеев, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. Давайте сделаем это виртуально
Идем на экскурсию в самые известные музеи и арт-пространства мира
Февраль – один из самых скучных месяцев в году. Зимние праздники уже давно прошли, а весна еще не скоро. Конечно, нам еще предстоит отметить День святого Валентина. Но как говорила героиня классического фильма: "Не для всех это праздник". Если для вас тоже нет, то предлагаем пойти на виртуальную экскурсию в самые известные музеи и арт-пространства мира. Там очень интересно!
1. Самые красивые украинские музеи
Instagram-аккаунт @museumsofukraine публикует фотографии из самых красивых галерей Украины. На всех снимках отмечена геолокация, поэтому подписчики легко могут определить месторасположение изображенного музея. Вы обязательно найдете что-то и для себя!
Музей Ханенко
Днепропетровский национальный исторический музей
Национальный музей литературы Украины
2. Британский музей
Здесь публикуют снимки интересных артефактов: от фрагментов стен с наскальной живописью до украшений древних египетских фараонов.
3. Гаагская королевская галерея Маурицхейс
Здесь вы сможете посмотреть на "Девушку с жемчужной сережкой" Яна Вермеера, "Урок анатомии доктора Тульпа" Рембрандта, а также шедевры других нидерландских художников.
Все посетители могут выбрать на свое усмотрение либо свободную диджитал-прогулку галереей, либо заранее составленную экскурсию на английском языке.
4. Музеи Ватикана в Риме
Если вы любите классическое искусство эпохи Ренессанса – вам сюда.
5. Лувр, Париж
Это самый большой музей в мире, а его стеклянная пирамида – одна из самых узнаваемых достопримечательностей Европы.
6. Музей Орсе, Париж
Сюда стоит отправиться любителям импрессионизма, постимпрессионизма и искусства второй половины XIX – начала XX века.
7. Музей современного искусства (МоМА), Нью-Йорк
MoMA – один из самых влиятельных музеев современного искусства в мире. Его аккаунт постоянно пополняется снимками и видеоинсталляциями картин, фотографий и других произведений искусства.
8. Музей Метрополитен, Нью-Йорк
Аккаунт одного из главных музеев США встречается во всех подборках лучших музейных Instagram. Понятно, что и мы его рекомендуем.
9. Музей Ван Гога в Амстердаме
На странице постят интересные подборки, например изображения обуви с разных полотен Ван Гога.
10. Музей современного искусства в Стамбуле
На странице Istanbul Modern можно увидеть выставочные залы и самые известные картины.
11. Виртуальные экскурсии японским музеем Ghibli
Музей Ghibli – часть одноименной анимационной студии, где снимается аниме. Ролики и экскурсии можно посмотреть на официальном YouTube-канале.
12. Музей английской сельской жизни
На Музей английской сельской жизни (MERL) стоит подписаться хотя бы из-за замечательных фотографий овечек, коров, свиней и другой живности.
13. Дом-музей Фриды Кало
Здесь периодически выкладывают фотографии самой Фриды и ее картин, а также убранства комнат, где она жила и творила.
14. Музей коронавирусного искусства
В Instagram появился профильный музей, где собраны разнообразные видео, фото, коллажи, картины, граффити и скульптуры на тему карантина, коронавируса и изоляции. Арт-пространство создали друзья из Барселоны в конце марта 2020 года.
Поинтересуйтесь, пожалуйста, не пожалеете.
15. Гид по современному искусству
Страничка с простым названием Art насчитывает 540 тысяч подписчиков. Главная ее цель – собрать как можно больше исключительных работ современного художников. Под каждым постом указано имя автора и ссылка на его профиль или контакты. Вы будете в восторге!
Напомним, ранее мы рассказывали о музеях и выставках, которые можно посетить онлайн.
Смотрите сюжет о Музее вина во Франции:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное