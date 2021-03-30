Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

15 мелочей, которые заставляют нас ненавидеть этот мир (фото)

Сегодня, 15:01

Вы точно сталкивались с этим в своей жизни

Очень часто именно мелочи больше всего бесят нас в жизни и сбивают с толку: лекарство от боли в спине почему-то оказывается на нижней полке, а бананы в магазине – одновременно перезрелыми и недозрелыми. Вы тоже замечали это?

Интересно, что писатели научно-популярной литературы Джо Палка и Флора Лихтман даже опубликовали книгу, пытаясь объяснить причины наших бытовых разочарований, и пришли к выводу, что "действительно сложно найти универсальную формулу". Однако давайте все-таки попытаемся это сделать.

Ниже – 15 ситуаций, в которых почти каждый выходит из себя.

1. Каждый раз, черт возьми

Фото: Reddit

2. Она хотела сделать лучший снимок

Фото: Reddit

3. С VIP-билетом за 400 долларов ты даже не видишь сцену

Фото: Reddit

4. Новые кроссовки Nike Free после моей первой пробежки

Фото: Reddit

5. Почему собаки всегда делают это?

Фото: Reddit

6. Ключи-акробаты

Фото: Reddit

7. Эти бананы и перезрелые, и недозрелые

Фото: Reddit

8. Когда приложения не используют QWERTY

Фото: Reddit

9. Средство от боли в спине на нижней полке

Фото: Reddit

10. Попробуй открыть

Фото: Reddit

11. Каждый раз приходится это исправлять

Фото: Reddit

12. Хлеб ломается, когда вы намазываете масло

Фото: Reddit

13. Когда мой карандаш идеально точился

Фото: Reddit

14. Здесь была бирка

Фото: Reddit

15. Ломбарды, наклеивающие ценники прямо на объектив фотоаппарата

Фото: Reddit

Напомним, ранее мы показали 17 снимков, которые заставляют по-другому взглянуть на мир. Кроме этого, посмотрите на 17 невероятных снимков с оптической иллюзией.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
17 самых смешных и нелепых свадебных фотографий Как выглядели голливудские звезды почти 30 лет назад: слитые в интернет фото 10 фото людей, которые ведут себя так, словно они бессмертные 20 нелепых ситуаций в семейной жизни, которые заставят вас улыбнуться (фото)
фото курьезы подборка
Реклама

Новости партнеров

Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
СМИ показали, где живет Олег Винник
СМИ показали, где живет Олег Винник

Популярные статьи

Сегодня, 05:05Психо

Гороскоп на сегодня 30 марта для всех знаков зодиака: Рыбы, настал ваш день!

Сегодня, 05:05Events

30 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 21:50Events

Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 прикольных идей с фото

Вчера, 17:26Звездно

"Ди Каприо где?": Ольга Сумская в одном полотенце в душе спела хит из "Титаника" (видео)

Вчера, 15:24Звездно

Заведующий "Вовчиць": как Олег Винник стал преподавателем и чему учит студентов

Вчера, 14:45Звездно

"Пошла по стопам президента": Оля Полякова разозлилась на участника шоу "Маска" и сломала карандаш

Вчера, 13:56Фаново

День смеха: откуда появился праздник и какую историю имеет 1 апреля

Вчера, 12:50Звездно

В Сети обсуждают внешний вид сына Наташи Королевой: Он нетрадиционной ориентации?

Вчера, 12:32Звездно

СМИ раскрыли стоимость двухэтажного особняка Насти Каменских и Потапа (фото)

Вчера, 10:29Вкусно

Как приготовить постный майонез: 5 простых рецептов

Вчера, 09:17Звездно

"Папочка пришел": Дан Балан вернулся на "Голос країни" ради Тины Кароль

Вчера, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 29 марта для всех знаков зодиака: Козероги, жгите!

28 мартаЗвездно

"Захотелось перемен": Регина Тодоренко сделала трендовую стрижку впервые за 23 года

28 мартаЗвездно

"Тоже в суд подаст?": рэпер Баста нахамил Лободе во время телешоу

28 мартаEvents

28 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

27 мартаEvents

Песах-2021: яркие открытки и картинки с еврейской Пасхой

Новости партнеров

Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Как выглядела "суперзвезда" Светлана Лобода до пластики
Как выглядела "суперзвезда" Светлана Лобода до пластики
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
55-летняя Элизабет Хёрли опубликовала новое фото
55-летняя Элизабет Хёрли опубликовала новое фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять