13 людей, у которых день прошел в 100 раз хуже, чем у вас (фото)
Эти смешные снимки точно поднимут вам настроение
Эксперты рекомендуют справляться с неудачами с помощью иронии и юмора. Поэтому не расстраивайтесь, если у вас не задался день, неделя, месяц или даже целый год. Ведь в мире полно людей, у которых дела обстоят еще хуже.
Чтобы поднять вам настроение перед выходными, мы собрали 13 самых эпических историй.
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали, почему быть высоким не так-то просто: 18 абсурдных ситуаций. Кроме этого, мы показывали 15 шокирующих свадебных тортов, от которых голова идет кругом.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
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