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13 людей, у которых день прошел в 100 раз хуже, чем у вас (фото)

Сегодня, 15:02

Эти смешные снимки точно поднимут вам настроение

Эксперты рекомендуют справляться с неудачами с помощью иронии и юмора. Поэтому не расстраивайтесь, если у вас не задался день, неделя, месяц или даже целый год. Ведь в мире полно людей, у которых дела обстоят еще хуже.

Чтобы поднять вам настроение перед выходными, мы собрали 13 самых эпических историй.

1. Бригада залила бетон возле дома

Фото: Reddit

2. Телефон был украден в Лондоне, а теперь он в Алжире

Фото: Reddit

3. Залил слишком много порошка в стиральную машину

Фото: Reddit

4. Сделала маску из куркумы

Фото: Reddit

5. Не забудьте закрыть вход для собаки во время дождя

Фото: Reddit

6. Это фото говорит само за себя

Фото: Reddit

7. Молодожены посетили Эйфелеву башню на медовый месяц

Фото: Reddit

8. Встал ночью попить воды и вот...

Фото: Reddit

9. Думал, что в кармане лежит маска

Фото: Reddit

10. Чашечка кофе

Фото: Reddit

11. Фото учительницы после первого года работы

Фото: Reddit

12. Не закрыл крышку в банке с краской

Фото: Reddit

13. Добавил "немного" перца

Фото: Reddit

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали, почему быть высоким не так-то просто: 18 абсурдных ситуаций. Кроме этого, мы показывали 15 шокирующих свадебных тортов, от которых голова идет кругом.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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