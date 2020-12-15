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12-летняя школьница после жесткого локдауна неожиданно стала матерью

Сегодня, 09:01

Правоохранители сейчас занимаются поиском отца ребенка

12-летняя испанка, имя которой не разглашается, родила здорового ребенка. Девочка на протяжении всей беременности скрывала свое положение от родственников, друзей, одноклассников и учителей. Об этом сообщает таблоид Daily Star.

Когда начались схватки, школьницу госпитализировали в университетскую больницу имени Маркиза де Вальдесилья в городе Сантандер. Несмотря на то, что беременность и роды считались рискованными из-за возраста девочки, все прошло хорошо.

Девочка забеременела в начале мартовского локдауна
Девочка забеременела в начале мартовского локдауна
Фото: Getty Images

Правоохранители сейчас занимаются поиском отца ребенка. Испанские СМИ пишут, что это 17-летний подросток, который в последнее время жил в доме семьи девочки и присутствовал на родах. Однако официально эта информация не подтверждена.

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Отмечается, что девочка забеременела в начале мартовского жесткого локдауна. Когда карантин был снят, испанка продолжила ходить в школу, делая академические успехи, при этом никто не заметил ее беременности.

Девочку отпустили домой, а ее сын все еще находится под наблюдением в больнице. Родители школьницы сказали, что отдадут новорожденного на усыновление.

Напомним, 27-летняя Челси Кинэн из английского города Галифакс, графство Уэст-Йоркшир, узнала о пятой беременности по дороге в роддом. По словам женщины, у нее не было никаких признаков беременности.

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Также Сегодня.Lifestyle рассказывали о 51-летней Джулии Лавинг из американского города Чикаго, которая родила собственную внучку. Женщина согласилась стать суррогатной матерью для бесплодной дочери – 29-летней Бреанны Локвуд и ее мужа Аарона.

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