12-летняя школьница после жесткого локдауна неожиданно стала матерью
Правоохранители сейчас занимаются поиском отца ребенка
12-летняя испанка, имя которой не разглашается, родила здорового ребенка. Девочка на протяжении всей беременности скрывала свое положение от родственников, друзей, одноклассников и учителей. Об этом сообщает таблоид Daily Star.
Когда начались схватки, школьницу госпитализировали в университетскую больницу имени Маркиза де Вальдесилья в городе Сантандер. Несмотря на то, что беременность и роды считались рискованными из-за возраста девочки, все прошло хорошо.
Правоохранители сейчас занимаются поиском отца ребенка. Испанские СМИ пишут, что это 17-летний подросток, который в последнее время жил в доме семьи девочки и присутствовал на родах. Однако официально эта информация не подтверждена.
Отмечается, что девочка забеременела в начале мартовского жесткого локдауна. Когда карантин был снят, испанка продолжила ходить в школу, делая академические успехи, при этом никто не заметил ее беременности.
Девочку отпустили домой, а ее сын все еще находится под наблюдением в больнице. Родители школьницы сказали, что отдадут новорожденного на усыновление.
Напомним, 27-летняя Челси Кинэн из английского города Галифакс, графство Уэст-Йоркшир, узнала о пятой беременности по дороге в роддом. По словам женщины, у нее не было никаких признаков беременности.
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