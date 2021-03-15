12 детей, которые появились на свет с внешностью пенсионеров (фото)

Эти невероятные снимки способны удивить любого

Пользователи ресурса Reddit решили собрать все снимки новорожденных детей с внешностью старичков в одном разделе и назвали его Old Babies. Теперь там хранятся тысячи фотографий малышей, которые по какому-то стечению обстоятельств родились похожими на пенсионеров.

Сегодня.Lifestyle собрали 12 самых удивительных из них:

1. "Мой сын. В свидетельстве о рождении указано, что ему всего неделя. Но морщины на лбу говорят о том, что это 80-летний дедушка, отдаленно похожий на бульдога, который засыпает в кресле, пока жует соску"

Фото: Reddit | Old Babies

2. "Непонятно, ему две недели или 50 лет?"

Фото: Reddit | Old Babies

3. "Похоже, мой сын – Бенджамин Баттон".

Фото: Reddit | Old Babies

4. "Совет директоров прошел успешно".

Фото: Reddit | Old Babies

5. "Смотрел свои детские фотографии и понял, что я сам – один из тех младенцев-стариков!"

Фото: Reddit | Old Babies

6. "Он недавно родился, но уже сейчас выглядит на 40 лет".

Фото: Reddit | Old Babies

7. "Малыш Трамп".

Фото: Reddit | Old Babies

8. "Только не учи меня жить. Лучше помоги финансово".

Фото: Reddit | Old Babies

9. "Моему сыну всего полгода, а у него уже есть лучшая фотография в мире".

Фото: Reddit | Old Babies

10. "Этот малыш только родился, но уже устал от всего".

Фото: Reddit | Old Babies

11. "Дэнни Де Вито? Нет, мой сын".

Фото: Reddit | Old Babies

12. "Сказали Бену, что он похож на своего дедушку, но он не согласен".

Фото: Reddit | Old Babies

Напомним, ранее мы опубликовали фото 15 родственников с почти идентичной внешностью. Кроме этого, 16-летняя школьница потратила 17 миллионов гривен ради идеальной красоты.

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