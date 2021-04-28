10 реальных фотографий, в подлинность которых сложно поверить
На Земле есть удивительные места, где чувствуешь себя, как на съемочной площадке или в компьютерной игре. Сказочное окружение и необычный свет, как выяснилось, могут творить чудеса
Мир настолько интересен и разнообразен, что на протяжении всей своей жизни мы не перестаем удивляться некоторым вещам.
Например, на Земле есть удивительные места, где чувствуешь себя, как на съемочной площадке или в компьютерной игре. Сказочное окружение, необычный свет и несколько случайных совпадений действительно могут творить чудеса!
Life Сегодня собрали для вас 10 потрясающих реалистичных фотографий, которые выглядят как скриншоты из видеоигр.
1. "Дом ведьмы" в Беверли-Хиллз
2. Антенны на крыше башни Sutro Tower в Сан-Франциско выглядят, как корабль-призрак
3. Скалы в Чехии похожи на кадр из видеоигры или из фильма в жанре фэнтези
4. Облако вулканического пепла в Чили очень похоже на гигантского монстра
5. Оппстрин, Норвегия. Как в сказке
6. Как постер к фильму ужасов
7. Этот древний город в Японии похож на съемочную площадку фильма
8. Мон-Сен-Мишель во Франции выглядит как логотип Дисней
9. Отражение света из комнаты выглядит как люк в небе
10. Фотография заката выглядит так, будто это кадр из GTA
Напомним, ранее мы опубликовали подборку из 17 снимков, которые заставляют вас по-другому взглянуть на мир. Кроме этого, Life Сегодня нашли 15 интересных фото, всю красоту которых поймут только эстеты.
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