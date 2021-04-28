10 реальных фотографий, в подлинность которых сложно поверить

На Земле есть удивительные места, где чувствуешь себя, как на съемочной площадке или в компьютерной игре. Сказочное окружение и необычный свет, как выяснилось, могут творить чудеса

Мир настолько интересен и разнообразен, что на протяжении всей своей жизни мы не перестаем удивляться некоторым вещам.

Например, на Земле есть удивительные места, где чувствуешь себя, как на съемочной площадке или в компьютерной игре. Сказочное окружение, необычный свет и несколько случайных совпадений действительно могут творить чудеса!

Life Сегодня собрали для вас 10 потрясающих реалистичных фотографий, которые выглядят как скриншоты из видеоигр.

1. "Дом ведьмы" в Беверли-Хиллз

Фото: Reddit

2. Антенны на крыше башни Sutro Tower в Сан-Франциско выглядят, как корабль-призрак

Фото: Reddit

3. Скалы в Чехии похожи на кадр из видеоигры или из фильма в жанре фэнтези

Фото: Reddit

4. Облако вулканического пепла в Чили очень похоже на гигантского монстра

Фото: Reddit

5. Оппстрин, Норвегия. Как в сказке

Фото: Reddit

6. Как постер к фильму ужасов

Фото: Reddit

7. Этот древний город в Японии похож на съемочную площадку фильма

Фото: Reddit

8. Мон-Сен-Мишель во Франции выглядит как логотип Дисней

Фото: Reddit

9. Отражение света из комнаты выглядит как люк в небе

Фото: Reddit

10. Фотография заката выглядит так, будто это кадр из GTA

Фото: Reddit

Напомним, ранее мы опубликовали подборку из 17 снимков, которые заставляют вас по-другому взглянуть на мир. Кроме этого, Life Сегодня нашли 15 интересных фото, всю красоту которых поймут только эстеты.

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