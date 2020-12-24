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10 лучших мемов уходящего года, которые войдут в историю (фото)

Сегодня, 07:15

Предлагаем вспомнить главные мемы уходящего года

Подводя итоги 2020 года за праздничным столом, нам придется найти что-то позитивное и хорошее, что произошло с нами за последних 12 месяцев. Согласитесь, это не самое простое задание. Но не переживайте, мы вам поможем!

Во-первых, появилось огромное количество мемов и фотожаб: самоизоляция, очищение природы, Наташины коты. Благодаря этим смешным картинкам многим из нас получилось сохранить хоть какое-то душевное равновесие.

1. "Мои планы" и "2020 год"

Юзеры сравнивали свои планы на год с тем, что подкинул им 2020-й. Хотя по смыслу этот мем не особенно отличается от классического "Ожидание / реальность".

Фото: Memepedia

2. Первый локдаун

За этот год в Сети появились миллионы мемов, фотожаб и прикольных картинок о коронавирусе. У многих началась…

Фото: Twitter | Yoghikitt

Ну и полный…

Фото: Twitter | Yoghikitt

3. Посылки из Китая

Фото: Memepedia

4. "Наташа, мы все уронили"

Мем, где требовательные коты пытаются разбудить хозяйку разными просьбами и свежими новостями, стал новым "Карлом". Хотя мало кто знает, что в отличие от вирусного варианта, в оригинале два кота будят девушку, которая укрылась под одеялом.

Фото: Memepedia

5. "Природа настолько очистилась"

Давайте вспомним историю с очищением Венеции благодаря коронавирусу. Впервые за долгое время вода в каналах города стала чистой и прозрачной, а еще вернулись лебеди и дельфины. Все это произошло благодаря режиму самоизоляции, полному отсутствию туристов и перекрытому движению водного транспорта на каналах.

Фото: Memepedia

Юзеры подхватили эту тему и начали постить картинки с ироничной подписью: "Природа настолько очистилась, что…".

Фото: Memepedia

6. "Ведьмаку заплатите чеканной монетой"

Навязчивую мелодию и быстро запоминающийся текст из сериала "Ведьмак" в течение всего января было слышно из каждого утюга.

Фото: Memepedia

7. LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder

Мем создала певица Долли Партон. Ее пост-коллаж состоял из четырех фотографий, каждая из которых была специально и продуманно подобрана под одну из соцсетей (LinkedIn, Instagram, Facebook и Tinder).

Фото: Memepedia

8. Пон Чжун Хо и его целующиеся "Оскары"

Южно-корейский режиссер Пон Чжун Хо ("Паразиты") получил свои "Оскары" и признался, что "будет пить до утра", а также породил сразу несколько мемов, пока играл со статуэтками.

Фото: Memepedia

9. Реакция Билли Айлиш на церемонии "Оскар"

Билли Айлиш в недоумении смотрела выступление Кристен Уиг и Майи Рудольф, которые исполнили в комедийной манере "микс" из разных музыкальных композиций.

Фото: Memepedia

10. Ну что там с Мичиганом?

В ожидании результатов выборов в США пользователи сети активно делились своими впечатлениями.

Фото: Memepedia

Напомним, ранее мы писали, кем вырос "успешный" ребенок-мем, о котором знает весь интернет.

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Источник: Сегодня
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